Mr. Black revela detalles inéditos de la fiesta de champeta que se gozó con Alpha

En medio de una piscina, sol y mucho flow; los integrantes del equipo Aplha y las demás mujeres del Desafío como invitadas disfrutaron una gran rumba junto a nada más y nada menos que Mr. Black , ‘El Presidente’.

No cabe duda de que, con gran alegría, sabor y energía, el talentoso cantante cartagenero les regaló a los desafiantes un momento agradable y que nunca olvidarán, pues en medio de situaciones difíciles y exigentes como las que se viven en The Box , una fiesta de champeta no le cae mal a nadie y, por el contrario, fortalece más la confianza y el compañerismo.

Por supuesto, las bellas competidoras, además de ser excelentes deportistas, también tienen mucho talento para el baile, ya que en esta celebración sacaron a flote sus mejores pasos de champeta. Sin embargo, el mismo Mr. Black hizo su calificación y el primer puesto se lo llevó Tiffi porque “le metió candela”, ¡muy merecido!

Como era de esperarse, Daniella Álvarez no se quedó atrás y fue una de las que más se bailó y gozó cada canción, pues definitivamente esta barranquillera lleva la champeta en la sangre.