Los retos de Manuela Duque, la vestuarista de Daniella Álvarez en el Desafío The Box

Aunque muchos televidentes no lo crean, todo lo que tiene que ver con la prótesis de Daniella Álvarez es todo un reto que enfrenta Manuela Duque, su vestuarista en el Desafío The Box . Además, no se trata de solo una pierna electrónica, pues la presentadora tiene tres , cada una de diferente color y con funciones específicas.

En el día a día en Tobia, Cundinamarca, Manuela siempre “va un paso adelante” como la misma Daniella lo cuenta, ya que siempre está pensando en cómo combinar las prendas con la prótesis, ponerle el zapato que es de lo más difícil y tener bajo control todo lo que necesita la presentadora para lucir regia.

No obstante, la barranquillera y su equipo no se han salvado de algunos sucesos inesperados con la pierna electrónica, pues en varias ocasiones la han encontrado descargada, han puesto el zapato que no es, han necesitado ayuda para meter una bota o han perdido alguna pieza importante justo antes de grabar.

