"Hay que meterle": algunos competidores no se sienten conformes con el rendimiento de sus compañeros

La convivencia en la Ciudad de las Cajas no siempre puede ser perfecta, por lo que los Súper Humanos también se dejan llevar por sus sentimientos de frustración, desesperación, ansiedad y tristeza. Esto fue lo que llevó a que al finalizar la prueba del Desafío de Sentencia y Hambre varias inconformidades dentro de los equipos salieran a flote.

Una falla en la comunicación y el trabajo en equipo causó que Beta y Gamma tuviesen una discusión acerca de la forma en la que salen a la arena de juego para enfrentarse a sus rivales, pues en medio de una incertidumbre sobre la lealtad en las alianzas ninguno de los equipos se sintió seguro.

A pesar de haber obtenido el segundo lugar, con el que pudieron asegurar un tipo de comida, los integrantes de Beta no pudieron ocultar su inconformidad para afrontar la pista, especialmente por el desempeño de Stephanie, a quien responsabilizaron por una caída.

En ese punto, Valkyria tuvo que ejercer el papel de mediadora, evitando que se diese una pelea entre sus compañeros: "errores todos cometemos en todas las pruebas, no pasa nada. La vez pasada fui yo, hoy fuiste tú". Al escuchar esto, los demás Súper Humanos entraron en cordura y reconocieron esta afirmación, por lo que se redujeron a decir que fueron los mejores en la rampa, pero que los demás obstáculos los retrasaron.

Luego de esto, la preocupación estuvo en el chaleco de sentencia, pues sintieron miedo de que Alpha los atacara debido a la alianza que tenían con el equipo naranja.

Con respecto a la pelea en Gamma, luego de lograr liberar a Grecia quien tenía la cintura atascada en la subida de la rampa, el capitán del equipo empezó a cuestionar a aquellos que iban en la parte delantera por haberse lanzado de tiempo de este obstáculo. Esto causó que tanto a Criollo como a Juan Pablo se les subieran los humos.

En cuanto al excapitán de Omega, con el tono de voz alto, dejó en claro que él ayudó a que Maleja y Juan Pablo subieran la rampa, sin embargo, consideró que el error estuvo en su compañero al no seguir haciendo lo mismo.

Fue ahí cuando el boyacense explicó que los compañeros que tenía detrás también pudieron subirse y apoyarse con las cadenas. En ese momento, Maleja habló de su postura y encontró gran parte de la culpa en su compañera costeña: "con todo respeto, Porto tienes que meterle más ganas, en esta pista siempre te tenemos que arrastrar. Métele porque esto no puede seguir así".

Al momento de hablar con Andrea Serna, la bogotana añadió que hubo un grave problema en la comunicación de su equipo: "íbamos punteando de ida y de regreso, no nos comunicamos bien al final, la adrenalina a veces lo hace a uno tomar malas decisiones y yo creo que de pronto a veces nos hace falta meterle ganas a las cosas".

A la llegada a la casa, Emily reforzó lo comentado por su compañera, haciendo una crítica constructiva al rendimiento de Porto. Tras esto, la ex Alpha se defendió al decir que ella también tuvo que arrastrar a Duván y que nadie reprochó a Grecia por pedir que pararan en un punto de la prueba. Así mismo, resaltó que tuvo que retrasarse un poco para no hacerle daño a ella.

Finalmente, Maleja no pudo contener las lágrimas de frustración al ver una gran seguidilla de derrotas de su equipo, pidiéndoles a todos que mejoren su actitud al momento de competir y aclarando que no considera que Porto sea débil, sino que no debe ir a las pruebas de tierra, esclareciendo que no quiere generar problemas, sino soluciones para un mejor rendimiento continuo.

Por su parte, Criollo aseguró que Gamma, en este punto, era el equipo más debilitado en la competencia y que Alpha no estará interesado en mantener una alianza con la que no se vean beneficiados.

