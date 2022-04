Momentos después del Desafío a Muete donde Carballo salió de la competencia, en la casa naranja varios competidores aprovechan para hablar sobre una posible alianza con Beta, a lo que Criollo responde que no se vería muy bien y se debe respetar la palabra: "Estar recostándonos en el equipo que gana, para mi no está bien". Mientras tanto, en Beta comentan que Karina de Alpha no respondió de forma clara a las señales de Ceta, su capitán.