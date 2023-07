Juli pelea con Rapelo en el Desafío The Box tras proponer que ella reemplace a Sara en el Box Azul

El capítulo número 75 del Desafío The Box 2023 inicia con una pequeña discusión en la casa Beta protagonizada por Juli y Rapelo, pues el exintegrante de Alpha le dice a Yan que sería mucho mejor que la capitana se presentara al Box Azul, que inicialmente había sido concedido a Sara, en caso de que haya un obstáculo de altura en la pista.

"Si esa agua es Bienestar nos vamos con Juli (...) Ah, no, no, no. Juli, tiene que ir a aire, sí", señala Rapelo, mientras llega Juli para interrumpir la conversación. A modo de juego, Yan le asegura que Rapelo estaba diciendo que tenía miedo de que ella se cayera en el Box Arcoíris, lo que pone un poco de mal humor a la Súper Humana.

"Bueno igual no necesito que tú confíes en mí, no necesito que ninguno lo haga, yo confío en mí y si yo digo que iba a ir a aire, yo voy a aire y punto (...) Eso no es ser grosera, estoy siendo real. ¿Qué es lo grosero? Dime. Ven, estoy hablando, eso sí es ser grosero, estoy hablando respeta. Esta es una conversación seria", dice en medio de la transmisión del capítulo.

La joven asegura que si se comprometió con el equipo a representarlo en ese Box independientemente en el orden que aparezca en el ciclo es porque se siente confiada en sus capacidades; por lo que le pidió que respetara su decisión y evitara hacer comentarios que pueden llegar a indisponer a cualquier competidor.

Luego de calmarse un poco, los desafiantes se vuelven a reunir en la sala de la casa para conversar sobre lo ocurrido y para hacer las paces, pues consideran que lo mejor es mantener un ambiente sano para que eso se vea reflejado en la relación que tienen con los demás integrantes del grupo, así como también en el rendimiento que tienen en cada una de las pruebas.



