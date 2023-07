Guajira y Mai proponen sentenciar a Juli en el Desafío The Box y dejar que Sara siga en competencia

El capítulo 74 del Desafío The Box 2023 inicia con los Súper Humanos hablando acerca de la falta que les hace Escudero y La Flaca en sus respectivas casas. Luego de alimentarse adecuadamente y de relajarse en La Ciudad de las Cajas, Guajira y Mai se sientan a hablar en Beta acerca de la estrategia que deben llevar a cabo para poder avanzar a la semifinal. Es así como plantean la posibilidad de sentenciar a Juli, la capitana, y dejar por el momento quieta a Sara.

La idea se la dan a conocer a Yan, lo que rápidamente genera sentimientos encontrados en el desafiante, quien mencionó recientemente que se le hacía de mal gusto enviar a Muerte a una persona del mismo grupo: "yo prefiero estar en una Semifinal con Sara porque sé que no va a rendir, yo la dejaría pasar (...) ¿Tú crees que la podemos convencer a ella de que vote por Juli?, ¿crees que ella pueda ponerla así en el paredón como harías tú? Pero bien, o sea, si quieres seguir, tienes que votar por ella", pregunta Guajira.

Yan simplemente se dispone a escuchar atentamente la propuesta de sus compañeras y a opinar sobre el hecho de que le gustaría enviarle el primer chaleco de sentencia a Sensei para "adelantar" una final, pues el capitán de Alpha es considerado como uno de los participantes más destacados del reality de los colombianos. Adicionalmente, el joven les pregunta si en algún momento llegaron a sentirse un poco más tranquilas al enterarse que La Flaca, su amiga, había quedado eliminada del programa, a lo que ellas asienten argumentando que es una ficha menos contra la que tienen que enfrentarse.

Yan le cuenta a Juli lo que habló con Guajira y Mai

Pese a que aseguró que de su boca no saldría absolutamente nada de lo que conversaron en la sala, Yan decide sincerarse con Juli acerca de la estrategia que están planeando en su contra. La líder de la casa azul menciona que no le tiene miedo al Box Negro y que estaría dispuesta a enfrentarlo de nuevo si su equipo así lo dispone; sin embargo, aclara que no piensa resignarse tan fácil a portar la temida prenda.

