Capítulo 67 Desafío The Box: La prueba de Sentencia, Premio y Castigo dejará sangre en la arena Andrea Serna le anuncia a los desafiantes que todavía quedan dos Castigos que preocupan a los deportistas, ¿los nervios les jugarán una mala pasada? No te pierdas el Desafío The Box, esta noche a las 8:00 p.m.