Aunque no era lo esperado, Andrea Serna les comenta que a pesar de que lo del miembro del equipo Omega no pasó a mayores, lo mejor para la salud de este desafiante es dejar la competencia para recuperarse de forma correcta y no tener implicaciones en el futuro.

Tras esto, Felino envía un mensaje tanto a sus compañeros como a todos sus rivales, en el que les agradece por el tiempo que pudo compartir con ellos, en el cual no solamente se sintió bien, sino que además aprendió bastante de todos.

Al finalizar el video del participante de Omega, Andrea Serna lamenta comentarles a todos que Margoth también debe dar un paso al costado luego de su golpe en el Box Rojo.

Es por ello que Margoth también envía unas palabras a los concursantes del Desafío The Box 2023, en las cuales afirma que tiene el corazón arrugado y comenta que su rodilla quedó bastante afectada, lo que hace que no pueda estar en condiciones de mantenerse en la Ciudad de las Cajas.

La prueba en esta ocasión es en el Box Amarillo, con una pista en tierra, en la cual cuatro miembros de cada equipo deben superar varios obstáculos mientras que están encadenados y cargando peso. Aunque inicialmente todas las escuadras inician en igualdad de condiciones y van avanzando a la par, luego Omega y Beta se convierten en líderes.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.



¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.



Participantes Desafío The Box

En esta oportunidad, 32 participantes de distintas regiones del país saltarán y se sumergirán en la aventura más impactante de sus vidas en la que descubrirán ese desafiante que llevan dentro. Desde el primer momento en la ciudad de las cajas los desafiantes demostrarán de qué están hechos, y en una primera prueba, se jugarán el nombre de sus equipos entre Alpha, Beta, Gamma y Omega. De esta misma manera, según el orden de llegada, recibirán dinero para dar inicio a la competencia.

