Aleja reflexionó en medio de la clase de Yoga que les llevó Gabriela Tafur, ¿tiene un bloqueo?

Aleja es una de las desafiantes que ha mostrado un cambio radical durante la competencia, inició en Omega y fue eliminada en uno de los primeros ciclos , sin embargo, al volver a la competencia se mostró muy distinta.

Ha destacado por su desempeño en algunas de las pruebas y desde que hace parte de Alpha sus compañeros la han impulsado para que cada día sea mejor, pero en los últimos Box ha tenido algunas dificultades.

Conoce más: Aleja, del Desafío The Box, relata dificultades de su vida y cómo lidia con propuestas indecentes

Esto ha hecho que tanto Sensei, como la Flaca le den consejos y le hagan comentarios que la empoderen. Los dos han llegado a un punto en común y es pedirle que durante las pruebas nunca diga que no puede, que es muy difícil o que es imposible.

Ahora, en medio del premio que Gabriela Tafur le llevó a todos los de la casa morada tras haber ganado el Desafío de Sentencia y Bienestar, Aleja tuvo que hacer una reflexión, pues el profesor aseguró que se está programando para creer que no puede hacer nada.

Publicidad

Manuel Leuman fue invitado por la anfitriona para realizar una clase de yoga y durante esta, los dos realizaron el primer ejercicio ejemplificando lo que debía hacer el resto. Al verlos, Aleja se mostró muy sorprendida y dijo que no era posible.

Inmediatamente Kaboom la corrige diciendo que sí se podía hacer, pues ellos acababan de hacerlo, fue entonces cuando el experto le comentó “las palabras nos programan, si dices que no puedes te programas a que no puedes”.

Sensei aprovechó el momento para hacer énfasis en que esto es lo que ella siempre hace e invitarla a que cambie esta actitud. Posteriormente, el capitán de Alpha y Aleja formaron una pareja y con ayuda del instructor lograron hacer el ejercicio.

Publicidad

Finalmente, el profesor la invitó a practicar la comunicación y la confianza , pues aseguró que desde sus palabras se nota que tiene un bloqueo, debido a esto tiene que reforzar sí o sí el tema de la confianza.

Te puede interesar: Aleja habla de un feo tatuaje con su ex y Escudero revela las medidas que tomó con su pareja

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

Publicidad