Sara contó por qué se quedó dormida durante tres horas en el baño, ¿soñó con un desafiante?

Beta fue el equipo que tuvo que cumplir con el castigo de tener atada una bola de cemento durante 24 horas en el Desafío The Box 2023 , por lo cual hicieron todo lo necesario para hacer que este fuese lo menos desgastante posible y aunque tuvieron una excelente noche de juegos, la hora de dormir fue bastante complicada, lo que llevó a Sara a tener una anécdota muy chistosa.

Rapelo y Juli exaltaron que les dio mucho frío, ante lo que el exparticipante de Alpha confesó que esta era la segunda vez que dormía en el piso desde que está en la Ciudad de las Cajas, lo que causó que la joven pereirana, en medio de risas, le aceptara que ella no ha tenido mucho tiempo en las camas.

Te puede interesar: Daniela e Iván reflexionaron sobre lo que les hizo falta para vencer la muerte en el Desafío The Box

Luego de esto, Mai fue la que empezó a relatar lo que sucedió en la noche mientras que todos hallaban la mejor manera de dormir, dado que la incomodidad reinó entre los participantes de Beta, a quienes las horas se les pasaron lento, más que todo sabiendo que en la mañana tendrían que seguir con ello.

"Ella se fue al baño y yo no la veía y decía '¿dónde estará Sara?'", reveló la exmiembro de Gamma, quien no podía evitar mostrarse sorprendida ante la ausencia de su compañera, a pesar de que se le dibujaba una sonrisa en la cara, dado que ya conocía la razón.

Conoce más: Gabriela Tafur reveló cómo es un día de grabaciones del Desafío The Box y cómo eligen su vestuario

Publicidad

"Me quedé dormida tres horas en la tasa del baño porque no me quería devolver. Estuve profunda, hasta soñé", expresó Sara, a quien se le escuchaba en la voz el cansancio que le ha generado todo este ciclo y lo complicado que fue intentar dormir en medio de este castigo impuesto por Alpha, el cual era inevitable.

Ante esto, Yan la cuestionó sobre lo que soñó, por lo cual ella respondió que: "soñé, primero, que estaba como que en mi ciudad, mi mamá me recogía y yo estaba con la bola. Luego en un momento tú aparecías en boxer y estaba mi exnovio, ¡ay no, qué sueño tan raro!".

Lee también: Guajira pide perdón a Gamma y Cifuentes le dedica su triunfo en el Desafío The Box a su familia

Estas declaraciones hicieron que Guajira le asegurara que esto se debió a que ella todavía no ha superado al que fue su pareja: "cuando uno sueña con el ex es porque algo pasa todavía", ante lo que de inmediato la pereirana dijo que no era cierto.

Publicidad

A su vez, Sara exaltó que ella lo ama, pero como un amigo, algo que él sabe. Tras esto, la joven se unió a Yan y Escudero para preparar un poco de comida.