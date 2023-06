Daniela e Iván les dejan a sus equipos sus amuletos de la suerte y se despiden del Desafío The Box

Luego de haber perdido en el Desafío a Muerte que se lleva a cabo en el Box Negro, Daniela e Iván se reúnen de nuevo con Andrea Serna para hablar de cómo ha sido su proceso en La Ciudad de las Cajas y también para desearles muchos éxitos a sus compañeros que seguirán dejando en alto los nombres tanto de Alpha como de Beta dentro de la competencia.

"Fuiste pionera en este programa", le dice Andrea Serna a Daniela haciendo referencia a que es la primera mujer trans en participar en el Desafío a lo que ella responde: "así es, eso me hace más que feliz y esa era la idea de llegar acá, eliminar todos esos malos imaginarios y como los espacios que nos han reducido simplemente por nuestra condición sexual o por nuestra identidad de género y como que las personas vean que somos humanas, que tenemos corazón, que tenemos familias y que también de una u otra forma las familias colombianas acojan esos temas", explica.

Posteriormente, la presentadora le pregunta a Iván con quién dejará a Alfonsina, su planta, y le pide que le cuente un poco acerca de la fotografía que lleva en sus manos, de manera que él contesta: "es mi familia y quiero aprovechar este momento para agradecerle por todo lo que me han dado en la vida y quiero que Dios me premie, me dé mucha vida para alcanzarles a dar todo lo que ellos han dado por mí. Que los amo muchísimo y espero nunca fallarles".

Por último, Serna les pide a los demás Súper Humanos que se acerquen a sus excompañeros para despedirlos con un fuerte abrazo, pues se convirtieron en los primeros eliminados durante los duelos del reality de los colombianos, lo que indica que la recta final de la producción de Caracol Televisión está más cerca de lo que ellos pueden imaginar.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.



