La alianza entre Beta y Alpha se hace oficial, ¿Gamma se lo esperaba?

A pesar de que luego del Desafío a Muerte Byron y Rapelo habían hablado acerca de la propuesta que Alpha le hizo a Beta, conversación en la que dejaron pactada la alianza, Andrea Serna le pregunta al exAlpha acerca de este tema, ante lo cual él comenta con toda sinceridad lo que sucedió.

Definitivamente, a lo largo de la competencia hemos podido notar que una de las características de Byron es su sinceridad, por lo que no duda en asegurarle a la presentadora del Desafío de Box que entre las dos escuadras hay una unión de fuerzas.

Te puede interesar: Maryam confiesa con quién tendría una cita romántica tras su salida del Desafío The Box

Esta noticia no sorprende a los integrantes de Gamma, pues ya habían sido testigos de esto en el Box Negro, no obstante, ven esto como una declaración de guerra por parte de Beta y Alpha, lo cual los hace motivarse aún más, pues no quieren dejarles esto servido en bandeja de plata.

Conoce más: Él es Germán Calderón, el camarógrafo del Desafío The Box que ha estado en 9 ediciones del reality

Aunque esto ya era una realidad, los participantes del equipo morado y los del azul consideran que Byron no debe decir esto tan abiertamente, puesto que en un futuro les puede jugar en contra.

Lee también: Black explica por qué rompió las reglas y deja un mensaje a Gamma al salir de la competencia

Publicidad

Por su parte, el desafiante considera que es importante dejar las cosas claras y ser sinceros con lo que está pasando en la Ciudad de las Cajas, pues tarde o temprano se iban a dar cuenta.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.Te puede interesar: Juli llega a la casa Alpha para recolectar la mitad del dinero de sus rivales



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.