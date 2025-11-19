Participantes

-
La derrota genera discordias en Omega
Cuando estaban apunto de ganar, las cosas no salen como ellos lo esperaban por error de uno de sus compañeros.
Tatiana Cabeza
Interpretado Por: Tatiana Cabeza
'Rochy Orblanc'
Interpretado Por: Edith Rocío Ortega
José Vargas
Interpretado Por: José Vargas
Frank Sáenz
Interpretado Por: Frank Sáenz
Fabio Carreño
Interpretado Por: Fabio Carreño
Andrea Fernández
Interpretado Por: Andrea Fernández
Tatiana Ussa
Interpretado Por: Tatiana Ussa
Óscar López
Interpretado Por: Óscar López
Nati
Interpretado Por: Natali Gómez