[Video] Hijo de Juanes sorprende con su talento para cantar ¡Míralo!

Dante Aristizábal, hijo del reconocido cantante colombiano, sorprendió a todos los seguidores de su padre al aparecer cantando el tema de la película Toy Story 'You've Got a Friend In Me' originalmente del compositor y cantante estadounidense Randy Newman.

El acto se dio durante una de las clases de canto del pequeño por lo que Juanes no dudó en compartir el emotivo momento con su fanaticadas. El video se ha viralizado en tiempo récord y está próximo a superar las 200 mil reproducciones.

Gracias al talento de Dante cobran vida las frases "De tal palo, tal astilla" y "Lo que se hereda no se hurta".

El talento de los hijos del artista también se puede evidenciar en su más reciente disco 'Mis planes son amarte' donde realizan los coros en la canción 'Actitud'.

