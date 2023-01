Una nueva adaptación de ‘El Principito’ se presentará en Bogotá

De la mano de César Morales y la Compañía Nacional de las Artes, llega a Colombia una adaptación teatral de la famosa obra literaria de Antoine Saint-Exupéry, El Principito. La música, la puesta en escena y la danza serán los grandes invitados para que los espectadores que quieran recordar esta maravillosa obra se transporten a ese mundo imaginado por el escritor.

Foto: Idartes

Con dos únicas funciones, el 2 y 9 de abril, se espera que la obra de El Principito deje una buena impresión entre los asistentes al evento para poder darle más continuidad a este espectáculo que será algo diferente a lo que ya se ha visto en otras ocasiones.

Foto: Idartes

Para los que no conocen la obra de Saint-Exupéry pueden asistir al evento que durará aproximadamente 70 minutos y que comenzará a las 11:00 am, recordando que no es una obra que es sólo para los niños, también los adultos podrán experimentar con gran emoción y recordación esta pieza artística.

Foto: Idartes