El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá confirma que Estados Unidos será su país invitado

El Festival Iberoamericano de Teatro anuncia que Estados Unidos es el país invitado de honor de la edición número XVII, que se llevará a cabo del 1 al 17 de abril de 2022 en Bogotá. Su participación vendrá acompañada de dos grandes obras: 'Frankenstein', de la compañía Manual Cinema, un concepto del dramaturgo 'Drew Dir', y 'The Song of the North' (La canción del norte) de la compañía Fictionville Studio, dirigida por Hamid Rahmanian. Espectáculos que podrán disfrutar los amantes del teatro y las artes escénicas, directores, actores, ciudadanos, turistas y curiosos.

Los efectos sonoros, el manejo de sombras, las técnicas cinematográficas y la música en vivo, son los elementos que se destacan en estas obras que trae el país invitado. La compañía Manual Cinema presenta su emocionante versión del clásico cuento gótico Frankenstein; una historia donde el amor, la pérdida y la creación se fusionan de forma inesperada. Sin duda, un espectáculo inquietante como nunca antes visto.

Por su parte, 'The song of the north' (La canción del norte) es un espectáculo a gran escala, donde 258 marionetas cuentan la historia de la princesa persa, Manijeh, que usa sus súper poderes para evitar una guerra y rescatar a su amado de una situación peligrosa. Una adaptación de Shahnameh – el libro de los reyes persa (escrito hace 1.000 años). Esta puesta en escena es un espectáculo visual exquisito creado por el ganador de la beca Guggenheim, en 2014, Hamid Rahmanian.

El Festival brillará con la presencia de más de siete países, entre los que se encuentran: España, México, Bélgica, Francia, Líbano, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. La magia, la imaginación y los sentidos se activarán en un variado cartel de 14 obras, que incluye: Encuentros Breves con Hombres Repulsivos, del director y dramaturgo Daniel Veronesse; Trilogía de Mujer, de la compañía La Conquesta del Pol Sud; Museo de la Ficción Imperio I, del director Matías Umpierrez y Pinocchio, de Jasmin Vardimon Company.