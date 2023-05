De YouTube a Teatro: La Vaca Lola y sus amigos llegan a Bogotá con cuatro espectaculares shows

Uno de los personajes infantiles más queridos de todo YouTube es La Vaca Lola , pues ha enamorado a más de un internauta con su tierna personalidad, increíble talento para la música y por el grupo de amigos que tiene. En diálogo con Caracoltv.com, los pequeños revelaron detalles de cómo será su presentación en las cuatro fechas que tiene programadas el 27 y 28 de mayo en el Teatro Colón de Bogotá.

El primero en referirse al tema fue Rico, el burrito de la granja Las Nubes, quien reveló que procura llegar varios minutos antes del espectáculo y así prepararse tanto física como vocalmente: "yo me demoro más o menos una hora. Soy el primero en llegar acá a la granja para peinarme y cepillarme mi pelito y hacer todas estas cositas porque también hay que calentar la voz", mencionó.

Mira también: Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre presenta su obra de teatro ‘Luna de Mier’

York, por su parte, expresó que todos están muy preocupados por la aparición de un malévolo personaje: "estamos muy emocionados porque va a llegar el nuevo integrante de Las Nubes, Bob. Todavía no sabemos qué animal es, pero nos corre la emoción por la sangre; sin embargo, hay un señor muy malo llamado el señor Melo, que quiere adueñarse de nuestra granja y no lo permitiremos".

No te pierdas: Alejandro Aguilar le inculca a su hijo su pasión por la actuación y comparten en una obra de teatro

Dentro del musical, los asistentes podrán corear icónicos temas musicales como 'La Vaca Lola', 'Baby Shark', 'Lola baila con su cola' y para los adultos 'El baile de los gorilas'. Las funciones tendrán lugar el sábado 27 de mayo a las 12:00 M y 3:00 p.m. , así como también el 28 de mayo a las 11:00 a.m. y a las 3:00 p.m.

Publicidad