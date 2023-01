"'Te quiero la mitad' es una canción que habla de la desilusión": Inés Gaviria

"Te quiero la mitad" es el nombre del sencillo que presenta Inés Gaviria, una balada pop que describe ese momento en el que las personas sienten que el corazón se quiebra, el amor se escapa y no hay vuelta atrás.

"Habla de cuando el amor es vulnerado y comienza a acabarse por diversas razones, ya sea infidelidad, maltrato, irrespeto, entre otras, pero plantea una realidad: las personas no dejamos de querer de un día a otro, sino que queremos menos que antes y poco a poco el amor se va a acabando...".

Publicidad

La canción se lanza como parte de la campaña #EnDobleVía, una exitosa iniciativa en las redes sociales de la cantante en virtud de la cual, desde hace unos meses Inés viene escribiendo las canciones de lo que será su próximo disco con el apoyo de sus fans.

"Te quiero la mitad" cuenta con un gran equipo de colaboradores en su creación y producción. Es una co-autoría de Inés con Ximena Muñoz y Andrés Torres. La producción que fue realizada en Los Ángeles, California, estuvo a cargo de Andrés Torres y Mauricio Rengifo ("El Dandee"), mientras que la mezcla corrió por cuenta su hermano Jose Gaviria. El resultado: una canción con magia única, una letra que transporta al ritmo de un arreglo de guitarras singular y poderoso.

Hablamos con Inés Gaviria sobre su nuevo sencillo y esto nos comentó:

¿Cuál es la intención y la enseñanza de la canción?

Publicidad

"Te quiero la mitad" es una canción que habla de la desilusión que se siente cuando te pasan diferentes situaciones que te "rompen el corazón". Describe ese momento en el que algo en ti cambia y empieza ese proceso doloroso de dejar de querer a alguien... Creo que habla de una realidad: cuando vivimos esos momentos sentimos como si nos quitaran un pedazo del amor que tienes hacia una persona, como que quieres menos. Aún quieres, pero ya no es igual.

¿Qué sonidos de exploran en "Te quiero la mitad"?

Publicidad

Yo diría que ésta canción tiene una influencia Country, con un ambiente muy acústico donde las guitarras son protagonistas.

¿En qué momento de la vida estaba Inés Gaviria a la hora de componerla?

Publicidad

En un momento muy interesante, pues después de un tiempo de estar alejada de la escena musical como cantante, ésta canción es mi regreso.

Esta vez para regresar, quise hacer las cosas diferentes y, por eso, el año pasado arranqué un proceso creativo que llamé "En doble Vía", en el cual invité a participar a todas las personas en la creación del material que sería parte de mi nuevo disco. A través de mis redes la gente me contaba historias y me sugerían temas para mis canciones. Eso cambió la manera como se está concibiendo mi música, pues estas canciones reflejan lo que me contaron, las historias y las inquietudes que quienes conversaron conmigo tenían. "Te quiero la mitad" es una de las canciones resultado de éste proceso.

¿La canción estará incluida en algún disco o es un sencillo suelto?

"Te quiero la mitad" es el primer sencillo que lanzamos del disco que estoy preparando.

Publicidad