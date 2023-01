¡Qué vergüenza! Estos son los errores más célebres ante millones de espectadores

Colombia en lugar de Filipinas en el concurso de Miss Universo, Vanessa Paradis confundiéndose de actrices, John Travolta inventándose el nombre de una ganadora, el garrafal error en los Óscar del domingo no es el primero.

- Óscar 2017 -

Publicidad

Un "error" en la entrega del sobre de mejor película en los Óscar 2017 provocó un caos histórico en Hollywood, después de que Faye Dunaway, que presentaba el premio con Warren Beatty, anunciara que la ganadora era "La La Land" en lugar de "Moonlight".

Los productores de "La La Land" habían empezado a presentar sus agradecimientos cuando uno de ellos exclamó: "Hay un error, 'Moonlight', ustedes han ganado el premio a la mejor película". Los equipos de las dos producciones se abrazaron mientras uno bajaba del escenario del Dolby Theater y el otro subía.

Video: Histórico error en los Óscar al nombrar a La La Land como ganadora

- Miss Universo 2015 -

Publicidad

En directo ante millones de telespectadores del mundo entero, Miss Colombia tenía ya sobre su cabeza la corona de Miss Universo 2015, atribuida en realidad a Miss Filipinas, cuando el presentador de la ceremonia, Steeve Harvey, reconoció haberse equivocado de candidata.

Mientras la música que acompaña la designación de la ganadora sonaba por segunda vez, Miss Colombia, destrozada, abandonaba el escenario y la brillante diadema cambiaba del cabeza.

Publicidad

Mira también: ¡Qué vergüenza! Nunca olvidaremos el error de Steve Harvey en Miss Universo

- Óscar 2014 -

Publicidad

Cuando tenía que anunciar la llegada al escenario de la cantante Idina Menzel, Óscar a la mejor canción original en 2014 por "Let It Go", de la película "Frozen", John Travolta deforma totalmente su nombre hasta el punto de que se inventa uno nuevo: pide al público que aplauda a "Adela Dazeem".

- NRJ Music Awards 2010 y 2009 -

Enredos en cadena en los NRJ Music Awards franceses. En 2009, la estadounidense Katy Perry recibió el premio a la "canción internacional del año". Pero algunos segundos antes del final de la ceremonia, el presentador anuncia que el trofeo recae de hecho en Rihanna. Dos sobres se intercambiaron.

Al año siguiente, más de lo mismo. El coreógrafo Kamel Ouali entrega el premio al grupo internacional del año a The Black Eyed Peas... Antes de disculparse unos minutos más tarde. Había leído el primer nombre de la lista de nominados en lugar del vencedor, los alemanes de Tokio Hotel.

Publicidad

- César 1991 -

Cantante de renombre pero por aquel entonces todavía debutante como actriz, la francesa Vanessa Paradis tenía que entregar el César 1991 a la mejor revelación femenina. En el momento de nombrar a la ganadora, Paradis se confunde de Judith, y llama a Judith Godrèche en lugar de Judith Henry, la premiada. Ambas estaban nominadas.

Publicidad

- Miss Francia 1987 -

La elección de Miss Francia 1987 acabó siendo un fracaso. Miss Francia es elegida por primera vez por el público en un programa transmitido por la televisión. Céleste, uno de los presentadores, da los resultados en directo. Duda en el nombre de la cuarta finalista, y luego de la tercera. Guy Lux, que presenta la gala, empieza a preocuparse: "¿No se está equivocando, no? Sería muy grave".

Publicidad

Cuando anuncia que la favorita solo ha quedado tercera, la gente protesta y una de las finalistas se va. Guy Lux se enfada y Céleste vuelve a contar los votos y reconoce que se había equivocado. Finalmente, Miss Alsacia, Nathalie Marquay, es elegida Miss Francia

Por: AFP