¿Qué pinta ponerse para el Estéreo Picnic? ¡Aquí te ayudamos!

Sabemos que quieres irte con tu mejor pinta para salir bien en los instastories y las demás publicaciones en tus redes sociales. Pero debes tener en cuenta que estamos en temporada de lluvias y el clima de Bogotá, que en el día puede hacer calor y en la noche un inclemente frío en la sabana, es impredecible.

Es importante que utilices protector solar, gafas oscuras y alguna gorra. Sabemos que en la noche hace frío, y mucho, pero no por ello hay que irse como un esquimal; con una chaqueta que sea medianamente gruesa basta.

No nos mintamos, en el Estéreo llueve, y a cantaros, es por eso que hay que ir preparados para lo peor. Las sombrillas y paraguas pueden ser molestos, estorbosos y muchas veces no los dejan entrar. Para ello, los impermeables son una muy buena opción, no quitan espacio, no pesan, no estorban y, lo más importante, protegen.

Sobra mencionar que nada de tacones, zapatos de punta, etc. Todos tienen claro que es un festival, no un coctel. Por ello, las opciones más obvias serían tenis cómodos y livianos, como los que se usan para correr, porque si nunca han ido a un Estéreo Picnic, se camina bastante. Pero también llueve, entonces la gente pensaría que unas botas son la mejor opción. Unas botas también pueden ser un accesorio perfecto.

También es importante que lleven una maleta o tula para guardar las cosas ¿en dónde creen que van a dejar todo lo que les dijimos que necesitaban para estar preparados? Normalmente, la gente lleva a los conciertos la boleta y ya, pero éste es un festival que ofrece muchas experiencias, además, de la música.

