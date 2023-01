Pau Donés y su romance con ‘La Flaca': la historia detrás de la canción

La muerte del cantante Pau Donés a los 53 años a consecuencia del cáncer que estaba combatiendo desde los últimos cinco años suscitó un elogio y un reconocimiento unánime tanto a nivel humano como artístico en todas las instancias, así cómo la curiosidad por conocer la verdadera historia detrás de los éxitos que lo hicieron famoso alrededor del mundo.

Un tipo normal que no buscaba la popularidad, pero que la encontró y la disfrutó: así se definía a sí mismo Pau Donés, líder de Jarabe de Palo y autor de la celebradísima "La Flaca", en el libro que escribió tras saber que tenía cáncer y en el que se revela como un hombre cercano y un artista exigente.

"La Flaca" es el nombre del primer disco de Jarabe de Palo y del tema que Pau Donés compuso en Cuba inspirado por una "tremendísima mulata" y que se convirtió en la canción del verano.

Este corte con ritmos latinos y guitarra rockera le catapultó a la fama, pero Pau Donés nunca quiso vivir en Miami ni tener un yate de lujo, sino que construyó una carrera coherente desde su Cataluña natal y la masía que compró en el pueblo de su padre, Montanuy (Huesca).

El éxito de "La Flaca" le permitió dedicarse a la música, ganar el Premio Ondas, ser nominado varias veces a los Grammy y colaborar con artistas como Antonio Vega, Celia Cruz y los miembros de La Vieja Trova Santiaguera.

¿Cuál es la verdadera historia detrás del éxito ‘La Flaca’?

El mismo Pau Donés se dispuso a contar la historia de uno de los “romances más cortos e intensos” que vivió, el cual fue expuesto en un artículo de El Independiente.

Tal y como él mismo lo relató, todo sucedió en el año 1995 cuando con un grupo de amigos viajó a La Habana, Cuba para rodar el videoclip de la canción ‘El lado oscuro’. Allí se fueron de fiesta a una discoteca conocida como La Tasca ubicada en El Malecón.

“Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente, y en la cara dos soles que sin palabras hablaban”, cuenta Donés.

Durante esa semana en Cuba estuvieron buscando una modelo para el videoclip y, aunque vieron a muchas chicas hermosas, en la cabeza de todos solo estaba aquella de vestido rojo, por lo que la buscaron durante varios días hasta que la encontraron.

“Fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes: necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó”, agregó.

Aunque por la lluvia no pudieron rodar “ni un metro de película”, Pau Donés conoció Cuba de la mano de Alsoris Guzmán Morales, más conocida como "La Flaca".

“No pudimos rodar ni un metro de película, aunque sí descubrir, de la mano de Alsoris, esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes”.

Tal y como lo contó Donés, Alsoris se mudó a su habitación. Durante esa semana pasaron muchas cosas en el viaje, no obstante, lo que más afecto a Pau fue el enamorarse “perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona”.

Antes de que Pau regresara a España, salieron de fiesta y, antes de irse a dormir, como cada noche, ‘La Flaca’ le dio un beso en la mejilla y se acostó. No obstante, él fue al baño y no se pudo resistir a “ese ángel negro enfundada entre sábanas blancas”, por lo que le dijo: “Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo” y ella le sonrió, abrió los brazos y le expresó “ven, Pablito”.

Sin embargo, el siguiente recuerdo de Donés fue cuando se despertó con los rayos del sol, abrazando a Alsoris, pero totalmente vestido, pues de la emoción que sintió durante esos días, se quedó dormido.

“Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana. Copié la poesía en otra hoja y la guardé en un sobre”, contó Pau.

A punto de partir a España, Donés le regaló la poesía en un sobre a ‘La Flaca’, aquella poesía que inmediatamente la hizo llorar, pero que también con los años se convirtió en aquella canción que hizo famoso a Jarabe de Palo en el mundo.

Los fragmentos de esta historia pertenecen a un capítulo del libro o autobiográfico de Pau Donés llamado ‘ 50 Palos..y sigo soñando ’.

Fuentes consultadas: EFE/ El Independiente

