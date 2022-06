Una interpretación llena de emotividad: María Nelfi presenta el sencillo 'Ojalá que te vaya bonito'

Feliz y sonriente, viviendo un sueño que nunca esperó que llegaría y menos para esta época en la que creyó que tan solo sus personas cercanas tendrían el placer de escuchar su talentosa y prodigiosa voz. Así es María Nelfi, una mujer agradecida con la vida, la cual quiere disfrutar al máximo, y quien ve en las pequeñas cosas todos sus deseos plasmados.

Su entonada y melodiosa voz es un reflejo de una personalidad amorosa y atenta que, sin importar que esté empezando a alcanzar el estrellato, no deja de exaltar a quien la rodea. Todo este recorrido siendo una sorpresa para ella y recorrer el lugar donde todo empezó sigue teniendo una vibra mágica que le confirma que todo es real y que si esfuerzo la llevó hasta donde está hoy en día, presentando su primer sencillo, el cual quiso que fuese el cover de una canción que le parece una obra de arte.

'Ojalá que te vaya bonito' es una composición de José Alfredo Jiménez, la cual provoca una gran admiración por parte de esta artista, "los temas de él son únicos, sin menospreciar a los demás, pero siempre he dicho que pal' despecho duro ese señor". A su vez, afirma que este tema musical está ligado a algo muy personal para ella, por lo que le mete aún más sentimiento. "Me siento muy orgullosa de lo que logró", asegura.

A pesar de que está es una canción que lleva muchos años en la industria musical, la ganadora de La Voz Senior le sumó su propio toque al, prácticamente, ligarla con su vida personal. Además, "pedí un poquitico de banda y se hizo, se mejoraron algunos toque musicales, el resto es la pasión y el amor que tú sientas por un tema, expresarlo y traté de darle vida al recordar lo que experimenté".

Desde sus primeras presentaciones, María demostró que con su voz tenía esa cautivante habilidad de transmitir aquellas emociones que plasmaban las canciones y poner a vibrar al público que con asombro entendía que no hay un límite de edad para el talento. "El buen cantante expresa lo que siente, tiene que hacerlo porque le salga del corazón y se liga con eso", exaltó la cantante.

Cumpliendo el papel de una musa de inspiración, el maestro José Alfredo Jiménez generó que la artista notara que por medio de las composiciones era posible demostrar al pie de la letra los más profundos sentimientos y que la tarea de escribir una canción no es una cuestión de suerte; "para mí, él es grande", declaró.

"Ojalá que todo esto sea para mucho tiempo más, mientras Dios me dé vida trataré de cantar. Estoy agradecida con el personal que me cubre porque es una bendición haber conocido gente tan linda y maravillosa que me ha apoyado", así se refiere María Nelfi a las expectativas que tiene ante el que es su primer sencillo;"soy muy sentimental, como buena pisciana".

Envuelta en un nuevo y fascinante mundo, en el que esa pasión e inocencia la hacen sentirse dentro de algo que consideró que estaba lejos, María se siente en una especie de paraíso musical; por lo que su experiencia en hechos como la grabación del vídeo musical la envolvió de principio a fin, agradeciendo la labor de todos aquellos que estuvieron detrás.

"Lo que más me gustó de esa experiencia es la gente maravillosa que me rodeó y que me motivó en el sentimiento. Reviví y lloré, pero me salió como yo quería, ¡me voy a poner a llorar otra vez!", comentó la apasionada intérprete.

En cuanto a lo que se viene, tiene seguro que quiere mantenerse en este idilio y hacer con un gran amor: "que Dios me dé salud para continuar con otros temas más y que no me quite de mi lado a las personas que me rodean, yo trabajando con Universal ya me siento grandota", declaró entre risas.

¿Cómo cambió la vida María Nelfi tras La Voz Senior?

Cómo un regalo del cielo, como una oportunidad cuando todo estaba perdido, este reality musical le dio un nuevo aire a un talento que estaba esperando ser escuchado. El renacer de la esperanza se volvió un hecho desde el primer día en el que esta artista pisó el escenario y le comprobó al jurado que ella era a quien estaban buscando.

"¡Guau! Moral, material y espiritualmente cambió mi vida. A mí me hacen estas entrevistas y a mí me parece mentira, porque me agarró todo insofacto, no tuve tiempo de respirar ni nada", dijo envuelta en una emoción que se refleja en el tono de su voz. "Yo decía esto no es para mí, yo no podía creer que iba a llegar donde llegué y todo ello tan bonito y hermoso para mí fue como un regalo de la Virgen del Guadalupe el cual aproveché al máximo, fue algo para mí y para mis hijos".

Yo lo único que puedo decirte con respecto a lo que yo siento es que nunca es tarde para empezar, no importan los años y yo demostré eso.

Con respecto a la segunda temporada de La Voz Senior, la ganadora de la primera edición le recomendó a los nuevos participantes que "tengan fe, tengan confianza, que se guíen de ese maravilloso staff de profesores de música, porque hay veces que uno se siente mal porque le dicen que eso no es así, pero hay que aceptarlo, si tú quieres ser alguien en la vida hay que escuchar. ¿Son estrictos? Claro que sí, pero son la gente más maravillosa y los que le empiezan a dar vida a uno"