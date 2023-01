"Si Juan Gabriel está vivo cometo locuras por estar con él", confiesa su imitador colombiano

Parácuaro, Michoacán, 7 de enero: fecha en la que se dividió la historia del mundo de la música latinoamericana. Allí se vio nacer al exitoso Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel.

Santa Mónica, Estados Unidos, 28 de agosto de 2016: día de la gran pérdida de la leyenda mexicana a sus 66 años. Un hombre único, arrollador y versátil, así lo recuerdan quienes lo conocieron en sus múltiples facetas de cantautor, actor, compositor, músico y productor discográfico. Pero sobre todas las cosas es reconocido por el gran talento con el que se tomaba los escenarios para encantar a sus seguidores.

Publicidad

"El Divo de Juárez" tuvo la magnífica capacidad de hacer reír, llorar y mover las fibras de su público con sus temas. Además, dedicó canciones y plasmó el dolor de su infancia a través de sus interpretaciones.

Juan Gabriel hizo historia con sus emblemáticos temas y, con su muerte, se llevó el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo. Hace más de dos años ‘El Divo de América’ dejó el plano terrenal, pero para sus seguidores ha continuado siendo un "Amor Eterno" y cada segundo han sufrido por su adiós.

Él no partió completamente, pues nunca será olvidado y cada día es más recordado gracias a los más de 100 discos que dejó como legado; y, aunque los amantes de su música pidieron que no los dejara nunca, hoy es una realidad. Sin embargo, muchos siguen aferrados a lo que podría parecer un imposible: su supuesta reaparición el próximo 15 de diciembre.

En Bogotá, Colombia, se encuentra Christian Bernal, quien se ha posicionado en Latinoamérica como la copia viva más exacta del artista mexicano, metiéndose en la piel de su gran ídolo en la quinta temporada de Yo Me Llamo, en 2017.

Publicidad

Pero ¿qué piensa el doble exacto de Juan Gabriel sobre la supuesta reaparición?, ¿qué le diría?, ¿estaría dispuesto a perdonarle el dolor que causó con su adiós? Por supuesto, para Bernal este hecho mueve todas las fibras de su corazón, asegurando que durante muchos años se ha negado a su muerte por el gran amor y admiración que le tiene.

Además, hace este tributo porque siente que siempre ha estado muy conectado al maestro Aguilera, llevándolo dentro de su alma con una conexión y un vínculo muy especial. Sin embargo, este hecho no dejaría de ser un golpe muy duro para él y el mundo entero.

Publicidad

"Gracias infinitas" y "abrázame muy fuerte, no me sueltes": serían las palabras que quisiera expresarle Christian a su gran ídolo, quien le cambió la vida. Aunque para él, si esta muerte fue fingida, no dejaría de sentirse defraudado y herido.

Solo el pasar de los días le devolverán o le quitarán nuevamente la ilusión a quienes han seguido a esta leyenda, incluso, hasta después de su muerte. Y si esto llegara a suceder, el artista mexicano deberá dar una explicación a toda su fanaticada.

Publicidad

Juliana Moreno Villegas

REDACCIÓN CARACOLTV.COM

Mira también:

Exmánager de Juan Gabriel pretende probar que el cantante está vivo con reveladoras fotos y audios

Publicidad

¿Es Juan Gabriel? Foto confirmaría que el cantante estaría vivo

¡Otra prueba! Payaso mexicano asegura que Juan Gabriel estaría vivo

Publicidad

.

Publicidad