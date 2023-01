Rolando Ochoa defiende al conductor de Martín Elías y asegura que los culpables son otros

Rolando Ochoa, compañero de fórmula de Martín Elías, compartió un emotivo mensaje mediante sus redes sociales para defender a Armando Quintero, conductor del artista el día del fatal accidente. El acordeonero aseguró que no se deben buscar culpables en donde no los hay, sino voltear la mirada hacia quienes deben mantener las carreteras del país en buen estado y no lo hacen.

“Quieren condenar a una persona que en realidad solo cumplía con su trabajo, hay otras partes donde sí tienen que buscar culpables, quienes hacen las carreteras, para eso hay unos presupuestos.”, aseguró el artista.

Tras el incidente, Armando Quintero aseguró, durante una entrevista para Noticias Caracol , que teme por su vida, pues muchos seguidores de Martín Elías lo señalan a él como el culpable de su muerte.

'R8', como es conocido el acordeonero, quiere acabar con el señalamiento que ha sufrido Quintero, asegurando que es un “muchacho noble, bueno y trabajador, que no quería matar a nadie”.

Ochoa, por su parte, está seguro de que el Estado debe tomar cartas en el asunto, pues esta problemática no solo causó la muerte del hijo de Diomedes Díaz: “cuántas personas humildes mueren a diario en esas carreteras por el mal estado”.

“No es buscar culpables señores, es buscar soluciones para los pueblos que se están acabando”, concluyó el acordeonero.

En los videos compartidos en su cuenta de Instagram, el artista también agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que les brindaron, a él y a Martín, a lo largo de sus carreras juntos.

