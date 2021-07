Rihanna es captada grabando un videoclip junto a su novio, A$AP Rocky

Aumentan las especulaciones sobre el posible regreso a la escena musical de Rihanna luego de que unos fanáticos la encontraran en las calles de Nueva York grabando un videoclip junto a su actual pareja sentimental, A$AP Rocky. A pesar de que podría tratarse únicamente de una colaboración, sus seguidores desean conocer el adelanto del proyecto artístico.

En algunas fotografías y videos se logra ver a la intérprete de 'Umbrella' con trenzas africanas, cabello corto y particulares atuendos como abrigos de pieles, tacones extravagantes, pañoletas estampadas y varios accesorios de enorme tamaño, lo que fue percibido por los espectadores como una apuesta visual bastante colorida.

Cabe resaltar que A$AP Rocky recientemente hizo público un pequeño adelanto sobre el que podría ser su nueva idea musical, mientras que la empresaria lleva más de 5 años sin presentar un álbum, desde que en enero de 2016 decidió presentar 'Anti', su disco número ocho grabado en un estudio.

Después de este lanzamiento, se concentró de lleno en trabajar en su empresa de cosméticos Fenty Beauty y en hacer algunas apariciones en producciones cinematográficas, como es el caso de su participación en junto a Cara Delevingne en 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' y de su actuación en 'La gran estafa, Ocean's 8' de la mano de Sandra Bullock y Cate Blanchett.

Aunque muchos le han pedido que retome la música, la cantante de 'Love on the brain' ha decidido no dar más detalles sobre su anhelado regreso en las plataformas digitales y tampoco en las entrevistas que le concede a la prensa.

"Son muy hermosos", "rápidamente tengo que verte en el Bronx", "vengo por este video y más, Rihanna es mi amor", "este video romperá la Internet en todo el mundo", "Bronx, Brooklyn y Queens ... pueden hacer que una bata parezca iluminada", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.