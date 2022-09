Pitizion abre su corazón con 'A Tiempo', una canción que le tomó 16 años para procesar

La música se ha convertido en la herramienta con la que los artistas pueden expresar sus más profundos sentimientos como una forma no solamente de vivirlos, sino de acercarse a su público al no solo mostrarse como son, sino a su vez de permitirles conectarse con ellos por medio de aquellos factores con los que se pueden sentir identificados.

La carrera musical de Pitizion va en ascenso, por lo que la cantautora ha decidido que este es el momento perfecto para acercarse a sus fanáticos, quienes han tenido que disfrutar de su talento por medio de los dispositivos móviles, y entregarles una canción que no solamente tiene un gran valor para ella, sino que le permite mostrar esa sensibilidad tan propia en ella.

Te puede interesar: Amores reales, no perfectos: Timo y Pitizion revelan algunas realidades en 'Canción de Amor'

Publicidad

Su más reciente lanzamiento es el tema musical 'A Tiempo', cuya letra está dedicada a su padre quien falleció por causa de la violencia que ha atormentado a nuestro país. "Indiscutiblemente es una canción super especial para mí, que tardó 16 años en procesarse, y simplemente creí que era justo, pues me ayudó a terminar de, más que sanar, porque yo ya había sanado y perdonado, agradecerle a mi papá y hacerlo en honor a él, porque me hubiese encantado que él viese todo esto. Además, es una forma de recordarle a la gente que amen a tiempo".

La composición de este sencillo fue hecha por la artista en compañía de la galardonada compositora Erika Ender, quien fue fundamental para que los sentimientos quedaran más que plasmados en la letra. Para Pitizion el poder trabajar de la mano de esta mujer fue "¡brutal! Esa mujer habla y ya sale una canción, no solo es talentosísima y la admiro mucho, sino que es una gran amiga, mentora, que me haya ayudado en un momento tan especial que siempre voy a tener aquí en mi corazoncito".

Al escuchar esta canción es posible notar el gran protagonismo que tiene la voz de esta oriunda de Granada, Meta, pues fue uno de los recursos con los que retrató aquello que quería hacerle sentir a quienes han escuchado la canción. "¿Te soy honesta? La producción la hizo Andy Clay, mi productor, y yo le pedí que fluyera, porque para mí esto era letra, yo simplemente quería sentarme en un estudio y cantarla". Fue tanta su entrega durante la grabación de este sencillo, que no pudo controlar esas emociones que la inspiraron para componerla, "tuve que parar muchas veces para llorar y experimentarla, creo que se entiende el sentimiento de lo que significa la canción para mí y para aquellas personas que han perdido un ser querido".

Conoce más: “Voy haciendo lo que mi alma me va pidiendo”: Pitizion habla del sentido de su música

Su proceso y recorrido en la música le han dado darse cuenta de lo que quiere lograr a través de su voz y sus interpretaciones, por lo que sabe que su música debe transmitir aquello que la representa como persona, como la calma, la felicidad, el entendimiento, el crecimiento del alma, entre muchas otras cosas. "Creo que el plan de Dios es perfecto, probablemente si le hubiese escrito una canción a mi papá a los 15 años hubiese estado llena de dolor, de resentimiento y ningún alma resentida crece o evoluciona. Era el momento, ya tengo 30 años y me dedico a esto que me encanta".

Publicidad

"Hace tres años 'A Tiempo' tenía ya una idea, no la había compartido, porque como mi familia o como yo hay muchísimas personas en Colombia a quienes nos arrebatan un ser querido por la violencia. Quise convertir la muerte, aunque suene un poco feo, en algo bonito, en vida tal vez, en celebrar el tiempo que sí pudimos tener con esos seres amados y no quedarnos en ese dolor de ay, se fue", responde la artista al explicar por qué considera que este era el instante ideal para sacar a la luz esta conmovedora creación.

En cuanto a la importancia de convertir el dolor en arte, uno de sus principales objetivos al lanzar esta canción está en sanar y soltar, pues es fiel creyente de que la vida le va a dar la oportunidad de reencontrarse con esas personas tan queridas.

Publicidad

Así como la canción, la pieza audiovisual que la acompaña es algo muy conmovedor, pues plasma eso que la artista quiere reforzar con su voz. "El video también era lloradera y lloradera, fue muy íntimo. Realmente quisimos simular un poco como el cielo, porque es todo blanco, hay humo y sentí a mi papá presente ese día, lloré bastante".

Por otra parte, Pitizion hizo oficial su 'Del alma pa' dentro tour' con el que tiene "primero, la oportunidad de cantar las canciones que ellos (sus seguidores) han hecho posibles que yo siga soñando, ellos son quienes las escuchan y querían disfrutarlas en vivo; además, brindarme esa oportunidad de cantarle a las personas que me han apoyado. Mi crecimiento fue muy digital, muy de pandemia, entonces yo no tuve esa oportunidad como otros artistas, así que estoy viviendo un sueño". Gracias a estas presentaciones tuvo la fortuna de estar ante sus fanáticos de Colombia, México y Ecuador.

Te puede interesar: Morat y Juanes hacen el lanzamiento oficial de '506' tras una larga expectativa

Publicidad

El inicio de su tour se dio en el país azteca, en donde muchos artistas logran brillar y obtener un reconocimiento a nivel internacional, por lo que nos comenta lo que representó para ella estar cantando sus temas allí. "Los mexicanos no solo son un público demasiado romanticón, en cada esquina de México usted ve a alguien 'chupando trompa' con el novio, ¡es increíble!, por lo que son demasiado fieles a las canciones de amor y despecho, son gente tan linda, me recibieron mejor de lo que me imaginaba", dice en medio de un notorio agradecimiento.

Con respecto a los planes que tiene en su carrera musical tras el lanzamiento de 'A Tiempo' y su 'Del alma pa' dentro tour' nos comenta que: "se aproxima mucha música, Dios mediante pueda terminar de sacar mi primer álbum, de hecho a finales de 2022 se estrena la serie que hicimos con Carlos Vives , el año que viene creo que vamos a grabar otra producción televisiva. ¡Mucha música y mucha Piti pa' rato!".

Esta, más allá de una canción, es una muestra con la que esta artista demuestra su capacidad para componer, conectar, interpretar y entregarse, por lo que le envía un mensaje a todas aquellas personas a quienes quiere llegar con este tema musical: "no se pierdan 'A Tiempo', amen a tiempo, los invito a escuchar esta canción que es muy hermosa, que no saben si mañana ustedes o esas personas que aman tengan la oportunidad de recibir ese amor".

Mira el video musical aquí: