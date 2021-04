Para disfrutar a todo volumen: los lanzamientos de la semana prometen descontrol total

Llega el fin de semana y todos quieren pasar un rato agradable con sus amigos; por ese motivo, aquí encontrarás los lanzamientos de la semana que están recargados de todos los géneros musicales y de artistas con diferentes propuestas que harán de tu tiempo de descanso el mejor que hayas tenido en un largo rato.

'EL PONY'- DADDY YANKEE

Galopando justo fuera de la puerta de salida con un ritmo rápido y furioso, Daddy Yankee sigue el tema con explosivos versos. Mientras tanto, la canción se inclina hacia unos beats de reggaetón con un pegadizo coro inquebrantable. El video salta desde escenarios vibrantes con bailarines que se apoderan de un establo, un carrusel e inclusive aparecen montando unicornios por las nubes mientras Yankee domina cada escena.

'PUES'- LUIS FONSI YSEAN PAUL

En una mezcla de dance y pop latino, las súper estrellas, R3HAB, Luis Fonsi y Sean Paul unen fuerzas en su nuevo sencillo "Pues" por CYB3RPVNK/Universal Music. Combinando lo mejor de las melodías electrónicas y sensuales ritmos, el sencillo nos trae a la mente imágenes de estar bailando durante cálidas noches de verano en lugares tropicales con hermosos extraños.

‘EXTRAÑOS’- ESTEMAN

Producida por Juan Pablo Vega, y escrita por Esteman junto a Nicole Horts, 'Extraños' es una canción que será emblemática en la carrera del cantante, una balada corta venas pero con música que inevitablemente nos lleva a bailar... como pasa con otros tracks del cantante como 'Te Alejas Más De Mí' o 'Fuimos Amor'. El track será el último single antes del lanzamiento de su próximo álbum de estudio a lanzarse en mayo de este 2021.

´'CUMBIA A LA GENTE'- GUAYNAA FT. LOS ÁNGELES AZULES

En el video oficial, Guaynaa y Los Ángeles Azules ofrecen una actuación enigmática y enérgica en un supermercado tradicional que muestra a un carismático Guaynaa bailando y divirtiéndose mientras compra en la tienda. El tema nos anima a todos a levantarnos y bailar al ritmo contagioso de la cumbia.

'AMANECÍ OTRA VEZ'- INÉS GAVIRIA Y PAULA ARENAS

La canción fue producida por el reconocido productor cubano Carlos Taboada (Cepeda, Fonseca, entre otros) quien fue el productor de todo el álbum y que trabajó con Inés en lograr un solo objetivo, rescatar la esencia de las canciones en un ambiente que fuera 100% acústico, con este álbum Inés ya suma más de 180.000 oyentes mensuales en Spotify y se acerca a sus primeras 10 millones de visualizaciones en Youtube.

'DE RODILLAS'- LEONEL GARCÍA, DANI MARTÍN & PEDRO CAPÓ

En el video oficial, dirigido por Óscar Vargas, los tres cantantes son acompañados por artistas como El David Aguilar, Alex Cuba, Marco Mares, Pablo Hurtado, Daniel Me Estás Matando, Mario Domm, Caztro, Sabino, Kurt, Erik Rubín, Pablo Preciado, Caloncho, Jay de la Cueva, José Luis Roma, Benny Ibarra, Áureo Baqueiro, entre otros que con su participación confirman este manifiesto por cambiar las formas en que nos relacionamos unos con otros.

'ME ENAMORA'- LENNY TAVAREZ FT. ZION & LENNOX

'Krack Season 3' es el lanzamiento de las próximas 3 canciones que formarán parte del álbum completo que saldrá el 20 de mayo con la temporada 4, e incluye colaboraciones musicales con ídolos urbanos de primera línea. Esta tercera temporada despunta con 'Me Enamora' junto a Zion & Lennox, y dos temas más: 'Sorpresa´' y 'Rutina' con la colaboración musical de Alexis y Fido y Kevvo. Todas estas entregas hacen parte del tan esperado álbum de estudio de Lenny Tavárez.

'GIRA GIRA'- LAS VILLA

La primera versión de “Gira Gira” nace en Miami el 2019, durante una sesión de composición, entre Laura & Lucía Villa, Albert Hype y Claudia Prieto, pero no fue hasta el 2020 que Harry Nach se unió a la canción.

'DECEPCIONES'- AURA CRISTINA GEITHNER

Este lanzamiento cuenta con una gran producción musical que le canta a la decepción amorosa y al despecho, pero también habla de esa mujer fuerte que toma la decisión de librarse de esas situaciones, emprender una vida llena de cambios y nuevas oportunidades. Este sencillo resalta todas las cualidades del gran talento vocal al que nos tiene acostumbrados AURA CRISTINA.

'SLIME LANGUAGE 2'- YOUNG THUG Y YOUNG STONER LIFE RECORDS

Continuando con la línea musical de 'Slime Language' lanzado en 2018, ‘SLIME LANGUAGE 2’, es un álbum colaborativo que incluye pistas de los artistas firmados recientemente por Young Stoner Life Records, YTB Trench y FN DaDealer, así como del mismo fundador y CEO Young Thug, Gunna, Lil Keed, Karlae, Unfoonk, Lil Duke, Dolly White, HiDoraah, Strick, T-Shyne, BSlime, Yak Gotti y Yung Kayo.

'ACOSTUMBRADO'- TOKAO CLUB

Después de la gran experiencia vivida en el 2020 acompañando a grandes exponentes de la música como: Santiago Cruz, Jorge Villamizar, Maía, Dayhan Díaz y Chabuco, TOKAO CLUB lanza su primera canción inédita “Acostumbrado” escrita por los reconocidos compositores Jorge Luis Piloto y Yoel Henríquez, con la producción del trompetista y productor colombo-cubano Dayhan Díaz.

'GANAS'- DARKAN X RONALD EL KILLA

Ahora, Darkan lanza el tema y video musical de "Ganas", junto a Ronald El Killa, cantante y escritor colombiano que a mediados del año 2003 escribió temas o participó en temas para artistas como: J. Balvin, Maluma, Andy Rivera, Golpe a Golpe, Reykon, Nicky Jam, y Yelsid entre otros.

'HOY ME ARREPIENTO'- HELO RAMÍREZ

El video se recrea en medio de una batalla de boxeo que se grabó en la ciudad de Medellín, siendo fiel al sentimiento de dolor que inspira la canción; durante más de 14 horas el equipo de ADB Films, fueron los encargados en darle vida a la historia, donde el cantante despliega sus dotes como músico e intérprete.

'FOLLOW'- LIONIXX

Es un tema con un estilo particular propio de LIONIXX que nos remonta a los inicios del reguetón, deja ver la versatilidad vocal del artista y promete conquistar a todos los amantes del género, producido por Ivan Nazaret más conocido como "Real Nota", la letra de "FOLLOW" está inspirada en una mujer muy bella que logró enamorar al artista y ahora el está pendiente de todas sus redes sociales para poder conquistarla.

'EN LOS TIEMPOS DE LO EXTRAÑO'- JAVER BLAKE

Un Álbum que nos lleva por un recorrido En los tiempos de lo extraño donde Blake nos muestra influencias en su vida musical como no lo habíamos escuchado antes, resultando no solo en un álbum fascinante sino también memorable.De este álbum ya se presento Réplica, Rompeolas, Girasol, Austin, No Me Provoques.

'LOS ÁRBOLES'- TEQUENDAMA

Es su primer lanzamiento del año, una canción que habla del amor en la distancia, de lo onírico a través de la ventana, de cómo los paradigmas cambian mientras nuestros cuerpos se alejan. Es un fiel retrato animista de lo vivido y lo sentido durante el aislamiento generado por la pandemia del Covid-19.

'ME ENCANTAS'- MARTIN MURR FT. BLADDER

La fusión de diversos ritmos, les ha permitido componer letras con sentido, que puedan bailarse al ritmo del reggaetón y a su vez ser dedicadas, algo que años atrás era imposible por el alto contenido de composiciones machistas.

‘ESCAPO'- MARIO GUINI

El argentino Mario Guini, guitarrista de Marc Anthony y compañero de muchas batallas en el escenario, se estrena en una nueva faceta como integrante del dúo “Monte Grande” junto al colombiano Cris Castro más conocido como Cris Cas, para presentarnos su nuevo sencillo “ESCAPO”.

'SALIR'- COMPADRES DELUXE

Es su sencillo debut, una canción de sanación. En tiempos donde extrañamos lugares, amigos y amores; 'Salir' es una invitación abierta a acompañarnos, a tendernos la mano, a abrazarnos así sea a la distancia. Musicalmente es un viaje agridulce, gira entre la melancolía y la esperanza, una línea de bajo en movimiento que choca contra los acordes de guitarra que nunca paran de acompañar el beat. Es una canción que te invita a mover el cuerpo.

'PARA QUE NO DUERMAS'- BACK 2 SCHOOL Y XIME TORO

El video estuvo a cargo de Alce Studio, productora liderada por Alberto De La Hoz y Nelson Argote, miembros activos de la banda y directores del video de esta canción. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Nelson Mercado, la dirección de producción con Melanie de la Rosa y en la dirección de arte Neila M. Smith.

'ETERNA MELODÍA'- FERNANDO RAMOS

Es el nombre del nuevo lanzamiento de FERNANDO RAMOS, pastor, músico, comediante y actor colombiano. Una canción con notas pop y una letra dedicada a Jesús reconociendo ese gesto de amor que tuvo por nosotros al morir en la cruz.

'BVLGARI'- REYFF

Este artista caleño nos presenta “BVLGARI”, una canción para dedicarle a esa persona que le gusta, todo lo que le gusta de ella. Este lanzamiento es de la autoría de Alejandro Osorio y Balbino bajo la producción musical de Manix. El video clip fue rodado en la ciudad de Palmira bajo la dirección Jandrii con la producción audiovisual de By, Jandrii.

'ESE DISCO'- LUIS ALBERTO RENDÓN

El videoclip se rodó en Rionegro - Antioquia, manteniendo la esencia de la letra, donde el cachorro le da el protagonismo a su interpretación y recuerda con nostalgia los tiempos pasados, los amores que se fueron, mientras ahoga sus penas en una cantina; además siendo la oportunidad para mostrar algunos paisajes de la zona. La producción estuvo a cargo de One Concept bajo la dirección de Dario Burbano.

'EL GRIS TAMBIÉN ES UN COLOR'- LINDA HABITANTE

Esta es una invitación a soñar y luchar, dentro de su realización existe una historia sobre lo que hizo posible que hoy se presente al público esta producción. No había presupuesto para grabar el disco y Mauricio Medina (papá de Linda) realizó una rifa para reunir los fondos necesarios y así poder grabarlo, sin esa ayuda no hubiese sido posible empezar con el proceso; muchas personas ayudaron comprando una boleta sólo con el fin de apoyar los sueños de la compositora.

'CONTIGO' DANNY DANIES

El videoclip de “Contigo” se realizó en dos locaciones del departamento del Atlántico, Puerto Velero y Fray Domingo; fue dirigido y editado por Juan Camilo “Coco” Zuluaga Eslait (Zues Films) y contó con la asistencia de cámara de Jorge Mario “Bananas” Orozco (Anthuan Pro).

'NADIE COMO TÚ'- DANY GRAU

El sencillo se produjo en la ciudad de Barranquilla, la parte musical en Our Music por Luis Herrera y el videoclip estuvo a cargo de Imagine Studios. “Nadie Como Tú” cuenta con un mensaje y una armonía latina bien marcada, destacando también la percusión, que mezcla los ritmos afros y latinos, lo que la convierte en la canción perfecta para dedicar y bailar junto a esa persona especial.

'MARIO MIGUEL'- LOS ROLLING RUANAS

Esta vez, Los Rolling Ruanas se han ido por un camino que trata más a profundidad la narrativa y el desarrollo de personajes, tomando como referencia historias de clásicos tales como ‘Pedro Navaja’, o ‘Simón’ de Willie Colón; contando así una historia enmarcada en una costumbre que afecta la realidad del país desde hace muchos años, que es el desplazamiento de personas a causa de la guerra.

'AHÍ- AHÍ'- NUMASBALA

El artista regresó a la escena musical colombiana en febrero con su sencillo “Me Cuesta Creer”, luego de dos años de pausa, además presentó “como vas” canción que entró a playlist de Spotify como “Rock Alternativo". Con la que demuestra una evolución a nivel de sonidos y concepto que van formándose con las experiencias de vida de Fabio Montenegro el líder y capitán de la nave.

'SOLITARIO VICIO'- MUERTO EN ACAPULCO

El tema habla de ese momento de desolación y entrega hacia una persona la cual nos destruirá, pero de la que es imposible alejarse, entonces es preferible aceptar la tormenta que se avecina y darle cada parte de lo que somos para que lo rompa.

'AYAYAI'- SURCOS

El proceso de creación de “Ayayai” fue un viaje por diferentes lugares, ya que inició en Bogotá con la producción de Juan Felipe Ochoa (líder de Surcos) y Felipe Ortega en Estudios Eón. Después, llegó a Buenos Aires donde “Juanito el Cantor” se encargó de la mezcla para luego finalizar en manos de Carlos Freitas en Miami, quien masterizó la canción.

'TODO ES NORMAL'- RADIO PAILA

Este nuevo sencillo cuenta la historia de un sociópata, involucrado en la constante búsqueda de ese "algo" que le permita despertar del entumecimiento emocional. Abordando un viaje sintético y textural que desemboca en un coro energético con todo el peso y vigor de Radio Paila.