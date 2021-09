"No se deben abrir puertas": Julieth Mejía confesó en exclusiva si le ha sido infiel a algún novio

Luego de haber impresionado con su belleza y talento al imitar a Thalía en Yo me llamo, Julieth Mejía logró fortalecer su carrera artística gracias al apoyo de sus seguidores. Tal ha sido su nivel de acogida, que ahora se ha convertido en una de las cantantes de música popular con más futuro del país. En esta oportunidad, tuvo el privilegio de crear una canción para todas las personas que se sienten mal por ser infieles a sus respectivas parejas.

"Siempre, cuando se habla como de infidelidad, se habla de cosas picantes, como 'qué rico lo prohibido' y esta canción tiene otro enfoque y es 'me enamoré de otra persona teniendo pareja y eso me hace sentir como un ser despreciable, traicionero', como ese lado del remordimiento, qué horrible", comentó la cantante en medio de la entrevista con Caracoltv.com

En la grabación del video de 'Los amo a los dos', pudo explorar facetas desconocidas que le ayudan a mejorar su puesta en escena como es el caso de la actuación. Según informó, pese a que al inicio fue un poco complicado entrar en el personaje, con la ayuda de sus compañeros de set logró obtener un excelente resultado.

"Él (el actor) sabía que estaba nerviosa y hay una escena en el video que él está atrás mío, entonces como que se me pegaba y me olía y decía 'ay, qué rico hueles' y a mí me daba risa y me daba pena y decía '¿será que él estaba actuando?, ¿será que es mentira o qué es lo que está haciendo?'", puntualizó.

Por último, aseguró que para crear la letra de la canción, se inspiró en las historias de vida que le han ocurrido a su círculo social; sin embargo, no descarta que esta anécdota también le haya ocurrido en el pasado, solo que en menor intensidad.

"Hace unos años sí como que viví un poquito de esto y se siente horrible, empieza uno con un tormento en la cabeza", finalizó.