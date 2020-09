Nacho y Los Fantásticos Band presentan 'Fe', un grito de esperanza para pacientes con cáncer

View this post on Instagram

La idea de realizar “FE” fue brindar motivación a quienes atraviesan el reto de padecer esta dura enfermedad, luchan por recuperar su salud y transmitirles que la fuerza espiritual tiene mucho peso en ese proceso. La “FE” tiene un gran poder curativo. Ve a mi canal de YouTube, suscríbete y disfruta de este bonito trabajo.