Los Sebastianes transforman el rock en español de los 80 en música de banda

View this post on Instagram

🔥 #Benditos80s Ya Disponible 🔥 Cierra el día escuchando este álbum que preparamos con mucho cariño para ustedes, escúchalo 👂 en tu plataforma favorita #FierroPapa #Uyuyuyuyuyyy Escucha el álbum aquí ➡️ https://fonovisa.lnk.to/benditos80s ⬅️