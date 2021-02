Juanjo Calderón estrena 'Eres de ayer'

Después de cerrar con broche de oro el año, donde no sólo compartió tarima con Lenny Tavárez en un show frente a 800 personas en la ciudad de Marietta, Georgia, sino que además lanzó a la luz su primer EP titulado ‘Apología’, el cantante caleño Juanjo Calderón inicia este 2021 presentando hoy el emotivo video de su sencillo ‘Eres de ayer’.

Este tema, que hace parte de dicha placa discográfica, fue producido por D’zuan Fresh y ya cuenta con un video oficial el cual fue rodado en la bella ciudad de Cali por la productora Ikaros Films. La canción publicada el pasado 15 de febrero, narra la historia de una pareja que se separó después de haber compartido inolvidables momentos que persistirán en la memoria.

“’Eres de Ayer’, es una canción que me gusta mucho por el mensaje que transmite y en lo personal, me parece muy emotiva. Esta habla de extrañar a alguien, de la ausencia que causa nostalgia, y lo que lleva a expresar lamento frente al no valorar a la otra persona en el momento en el que se podía, de recordar todo lo vivido y de entender lo mucho que significaba en su vida”, comenta Juanjo Calderón acerca de este sencillo.

Para este año el artista llegará con varias sorpresas musicales, entre las cuales está el seguir llevando a todos los rincones del mundo su música que se caracteriza por fusionar sonidos de afrobeat, dancehall, reguetón , R&B, trap, salsa y funk, entre otros.

Calderón inició su carrera en la música gracias a dos amigos con quienes componía en su colegio después de haber finalizado su carrera en el mundo del fútbol a raíz de una lesión. En la actualidad se dedicará a conquistar escenarios , puesto que durante el confinamiento por COVID-19 trabajó por desarrollar su faceta como artista solitario y debutó con el tema 'Quisiera', canción estrenada junto a su gran amigo Juan Diego Zuñiga.