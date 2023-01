Juan Fernando Velasco regresa a Colombia con su nuevo sencillo ‘Tu no me perteneces’

Esta es la nueva cancion de Juan Fernando Velasco

Publicidad





Después de grandes éxitos como: ‘Chao lola’, ‘Dicen’, ‘Hoy que no estás’, Juan Fernando regresa con 'Tu no me perteneces' , canción que formará parte de su nuevo disco el cual lanzará en el 2017.

Publicidad

Desde hace diez años Juan Fernando Velasco no había lanzado ningún sencillo, ya que durante todo este tiempo se ha dedicado a reversionar la música de su país con el fin de que los jóvenes no pierdan el interés por sus raíces sonoras.

Publicidad

Publicidad

'Tu no me perteneces' fue grabada en Bogotá y en Quito, mezclada en Buenos Aires y masterizada en Nueva York. Esta canción cuenta el estilo particular del ecuatoriano, que se conforma por los sonidos de su voz y su guitarra.





No te pierdas la entrevista exclusiva de Juan Fernando Velasco en 'A otro nivel'

Publicidad