Ivanna mostró la playlist que utiliza como inspiración para componer música y presentó su canción

Desde que participó en la primera temporada de La Voz Kids y obtuvo el primer puesto, Ivanna se ha consolidado como una de las cantantes más prometedoras de Colombia. A propósito de su lanzamiento ‘Corazón de acero’, la joven nos dejó entrar a su playlist para saber cómo son sus gustos musicales.

La también estudiante de comunicación social y periodismo afirmó que la playlist que más escucha en su celular es una que está nombrada como ‘Inspo’, la cuál básicamente le sirve para tener una guía cuando debe componer música que refleje directamente su esencia.

¿Cuál es la cantante favorita de Ivanna?

Su lista de reproducción llama particularmente la atención debido a que reúne, en su mayoría, artistas mujeres, de manera que se pueden encontrar canciones de Alicia Keys , Rihanna , Adele , Lady Gaga , Beyoncé , Mariah Carey , Jessie J , Miley Cyrus y Natalia Jiménez .

Ivanna aseguró que sin lugar a duda su cantante favorita es Beyoncé ya que la considera una verdadera “diva” y agregó que sus canciones favoritas son ‘Halo’ o ‘Love on top’. Respecto a los temas musicales que le da pena admitir que le gusta, la joven dijo que, aunque no parezca, le agradan los ritmos urbanos.

“Me gustan todas las canciones, pero a veces muchas personas piensan que no escucho ese género musical y es Calle 13. Me encanta. Mi canción favorita es ‘Atrévete’ y no muchos me relacionan con eso, así que diría que ese esta”, expresó en medio de la entrevista.

Posteriormente, confesó qué canción tiene pegada, cuál la hace llorar y da a conocer una que le recuerde a su mamá, así como también otra que considera puede ser la banda sonora de su vida.



Ivanna y su nueva apuesta musical

La cantante aprovechó la oportunidad para presentar ‘Corazón de acero’, el tema que inaugura su primer álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el 2023.Te puede interesar: Lo que representa para Ivanna ser la inspiración de nuevos participantes de La Voz Kids

“Yo escribí esta canción pensando en que todos necesitamos una armadura para enfrentar las batallas de la vida y creo que cada persona desde lo que experimenta va a interpretarla de forma diferente (...) Es hermosa, nace desde la sensibilidad con la música”, finaliza.