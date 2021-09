Ingrid Contreras revoluciona la música regional mexicana con sus letras y feminismo

Ingrid Edith Contreras Rascón más conocida como ‘Ingrid Contreras’ nació en Obregón, la cantante de 25 años está innovando la música regional mexicana, pues se identifica con el marichi-pop y la balada pop.

El más reciente lanzamiento de Contreras se llama 'No Mereces Que Te Quiera', donde habla sobre desamor. La letra dice: "no me diste lo que yo esperé de ti, si en un tiempo yo te di el honor de amarte, tú bien sabes que soy mucho para ti", habla de que la relación no funcionó, entonces decidió irse para no volver nunca más.

Esta canción fue escrita por Luciano Luna y producida por Marchena, el video oficial de la canción se muestra a la artista como protagonista, se desarrolla en un ambiente de campo donde ella mantiene una actitud fuerte dando ejemplo de empoderamiento y decisión mientras hace un recorrido en un tractor que la lleva a lo que era su antigua casa.

Ingrid Contreras lanza su nuevo sencillo Foto: cortesía prensa

Hace un año inició su carrera como artista con su sencillo ‘Fue Lo Mejor’, esta canción es mucho más pop y habla sobre la violencia contra la mujer.

El clip representa una historia de como la protagonista se encuentra en una relación sentimental donde hay violencia física por parte de su pareja, pues Ingrid se reconoce como feminista y asegura que a las chicas las están matando por el simple hecho de ser mujeres.

El video ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Youtube y sus seguidores aman que hable de estos temas tan relevantes en la sociedad, pues este ahora es un himno para todas aquellas personas que sufren de violencia física y psicológica en cualquier aspecto de su vida.

Ingrid afirma que sus redes y su música siempre estarán disponibles para ayudar a todas las mujeres que lo necesiten, pues sabe que los feminicidios en América Latina cada vez son más altos.

A finales del 2020 lanzó el sencillo 'A Quién Quiero Engañar' escrito por Poncho Arocha y José Miguel Reyes, este fue elegido para ser uno de los temas de la Telenovela de Televisa 'Quererlo Todo'.

Recientemente, la artista fue nominada en los Premios Juventud 2021 en las categorías “La Nueva Generación Regional Mexicano” y “Mejor Canción Mariachi- Ranchera” por su tema 'Pobre Corazón'.

La mexicana quiere colaborar con la cantante de música popular Paola Jara y espera poder venir pronto a Colombia, pues acá ha recibido mucho apoyo y amor.

Por: Ana María Orbegoso