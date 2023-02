Gracias a 'Harry's House', Harry Styles ganó el Grammy al álbum del año

Harry Styles fue reconocido con el Grammy a álbum del año, durante la 65ª edición de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense, por su trabajo 'Harry's House'.

En este apartado también competían ABBA con 'Voyage'; Adele con '30'; Bad Bunny con 'Un Verano Sin Ti'; Beyoncé con 'Renaissance'; Mary J. Blige con 'Good Morning Gorgeous'; Brandi Carlile con 'In These Silent Days'; Coldplay con 'Music of the Spheres'; Kendrick Lamar con 'Mr. Morale & the Big Steppers'; y Lizzo con 'Special'.

"No me lo creo", manifestó escuetamente el británico, quien se mostró visiblemente sorprendido ante este galardón, para acabar añadiendo que éste es "el resultado de muchos años de música y de distintas etapas vitales" por las que ha pasado.

Beyoncé y Adele , sus principales rivales en la categoría reina de los Grammy, aplaudieron y escucharon el discurso entrecortado de Harry Styles, quien también ganó en el apartado de mejor canción pop por 'As It Was'.

Este es un tema nostálgico del ochentero pop sintetizado 'pop synth', que batió todos los registros en plataformas digitales y se convirtió con más de 1.700 millones de reproducciones en el más escuchado globalmente, por encima de otras estrellas como Bad Bunny , BTS o Justin Bieber .

El artista, quien fue miembro de la banda juvenil One Direction, solo contaba con un premio Grammy en la categoría de mejor actuación de pop en solitario que obtuvo por 'Watermelon Sugar' en el año 2021.

El 'boom' de Styles lo llevó en 2022 a una prolongada gira por las principales capitales de América y Europa que se saldó con el cartel de sold-out en la mayoría de los casos. En el 2023 y 2024, el artista actuará en países como Filipinas, Japón o Corea del Sur y volverá a tener conciertos en Europa.

Además, en 2022 Styles dio el salto al cine y protagonizó junto a Chris Pine y Florence Pugh 'Don’t Worry Darling', el primer gran proyecto como cineasta de la actriz Olivia Wilde , quien fue pareja del cantante.



Sobre 'Harry's House'

Es el tercer álbum de estudio sacado por el cantante británico y dado al público en mayo de 2022 a través de las discográficas Columbia y Erskine Records. Además, fue escrito en compañía de Tyler Johnson y Kid Harpoon durante el 2020 y 2021.

Este álbum fue encabezado por los sencillos 'As It Was', 'Late Night Talking', 'Music for a Sushi Restaurant'. Se convirtió en el segundo éxito número uno de Styles y gracias a ello se posicionó en el primer lugar del Billboard Hot 100.