Fumaratto, el ‘rey de la Guaracha’ que busca seguir consolidándose en este género

Si hay un referente de la guaracha es sin duda Fumaratto Ferroso. Con 27 años, el DJ paisa completa más de 10 años de carrera artística, 60 fechas internacionales y cientos de presentaciones en Colombia. Con dos álbumes se convirtió en un ícono de este género a nivel mundial.

Gracias a esto, Fumaratto cerró un 2022 que le dejó importantes números. De acuerdo con el resumen anual de Spotify, su música llegó a 179 países, obtuvo 45 millones de reproducciones en esta plataforma y su canción más escuchada fue ‘Me provocas’, un sencillo lanzado en el 2019 que cuenta con más de 166 millones de visualizaciones en su canal de YouTube .

Publicidad

Te puede interesar: ¿De dónde viene su nombre y el personaje de conejo?: curiosidades que no sabías de Fumaratto

El artista habló con caracoltv.com sobre los logros alcanzados y lo que se viene para su carrera en el 2023.



¿Qué significan para ti los números que obtuviste durante el 2022?

“Con los números he logrado afianzar mi sueño. Significa para mí una responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien, de sentirme orgulloso de mi carrera, que puedan escuchar mis canciones con tranquilidad porque no hablo sino del amor, de los sueños y de cosas bonitas. Hay una responsabilidad social porque los niños de 7 y 8 años se quieren parecer a Fumaratto, porque en octubre se disfrazaron como yo, entonces esos números significan para mí no una presión sino un peldaño gigante de 45 millones de personas que están sosteniendo mi sueño”.

¿Cuáles son los ingredientes para producir un hit?

“La fórmula de éxito que tuve y que me dio la oportunidad de estar hoy posicionado en Spotify como uno de los artistas más escuchados fue 'Me provocas', que ha sido mi estandarte. Corría el año 2018, en Colombia empezó a popularizarse la música electrónica en español, por esa época llega Carla Morrison con una canción que se llama 'Disfruto’, la fusionan, entonces ya no era una vocal en inglés sino en español, la gente sabía lo que estaba cantando, somos de habla hispana y habla Latina y en Colombia no es tan natural que las personas sepan inglés tan fluido. Yo digo, voy a hacer algo original que cumpla esa estructura musical, entonces yo creo un éxito a partir del ecosistema donde me estaba moviendo, eso fue lo que hice, estudiar el mercado, sumando el conocimiento y mi experiencia tomando como ejemplo eso”.

Publicidad

No te pierdas: Lista de conciertos confirmados para este 2023 en Colombia, ¡prepárate!



¿Qué sueños te faltan por cumplir en tu carrera?

“El sueño que tengo es llegar a los Estados Unidos, a ese mercado, estoy en el proceso de mi visa artística y mi sueño es llegar allá porque tengo mucha confianza en mi proyecto, es mucha la solicitud de este tipo de música allá, ya que en Estados Unidos son 50 millones de latinos. El sueño que me falta es llegar allá para seguir construyendo más sueños porque creo que cuando uno logra un sueño lo que queda es seguir soñando. Llegar a los Estados Unidos lo más fuerte posible para seguirle abriendo las canchas a mis colegas y que toda la todo este movimiento de la guaracha y la música electrónica colombiana siga creciendo”.

Asimismo, durante el 2023 Fumaratto lanzará un nuevo álbum que contiene influencias de diferentes géneros y el cual dice es una evolución de ‘orígenes’, el cual presentó en el 2021. Adicional, se prepara para una gira por Europa.