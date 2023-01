¿De dónde viene su nombre y el personaje de conejo?: curiosidades que no sabías de Fumaratto

Poco a poco la guaracha de abre camino en todo el mundo. Uno de los grandes referentes a nivel nacional de este género es sin duda Fumaratto Ferroso. El paisa de 27 años ha compartido escenario con artistas del reggaetón como Daddy Yankee o Kevin Roldan y por algo es conocido como el ‘Rey de la Guaracha’, además de ser reconocido por los Billboard como uno de los ‘10 DJ colombianos’ más exitosos.

El artista habló con caracoltv.com sobre su carrera y respondió algunas curiosidades a cerca de su trayectoria musical:



¿De dónde salió el nombre de Fumaratto Ferroso?

Antes de alcanzar la fama e incursionar en la guaracha, Mateo Quintero se hacía llamar DJ Teo y experimentaba con diferentes géneros. Señala que, en aquel momento, una persona cercana a él padecía cáncer, “la primera vez que tenía como la muerte tan cercana a través de alguien de mi familia y me empecé a empapar del tema al llevarla a las quimioterapias”. Para aquel momento, él estaba en la búsqueda de su nombre artístico y encontró entre los ingredientes de un medicamento usado para la deficiencia de hierro el apodo adecuado para impulsar su carrera: Fumarato ferroso. “Tenía una historia detrás muy bonita, además del doble sentido que mucha gente le ha puesto con el tema de fumar”.

Publicidad

No te pierdas: Fumarrato, el ‘rey de la Guaracha’ que busca seguir consolidándose en este género



¿De dónde sale el personaje del conejo con el que identifica a Fumaratto?

El nombre artístico de Fumaratto Ferroso llega en el 2016. Sin embargo, no es hasta el año 2018 que el DJ empieza a identificarse con el personaje de conejo. El paisa cuenta que una de las maneras más usadas para que un artista sea reconocido visualmente es usando una máscara o un concepto y varias 'señales’ le mostraron cuál era el adecuado. Una de ellas fue en Barranquilla. “en el lugar donde estamos haciendo la presentación tenían una madriguera y accidentalmente los conejos empezaron a salir por toda la fiesta, la gente se asustó y empezó a brincar para no pisarlos”. Gracias a esto, el DJ nombró una de sus sesiones ‘Brinca como conejo’. Asimismo, señala que este animal tiene una gran recordación por personaje como Roger Rabbit o Bugs Bunny, pero finalmente, esto cobró sentido un Día del Padre. “Me regalaron un conejo de peluche y ese día sin intención lo pongo al lado de las máquinas donde hago mi actividad y las mujeres me empezaron a pedir el conejo para tomarse fotos, entonces eso fue ahí donde se me prendió la antena”.

Te puede interesar: Baum Festival 2023: el regreso del festival de electrónica más grande de Colombia



¿Cómo te ha cambiado la vida la guaracha?

Para Fumaratto, los números, los premios y los reconocimientos no se comparan con la influencia positiva que él ha generado en los demás. “Haber puesto a los niños, los jóvenes y los adultos vean en la música la posibilidad de cumplir sus sueños, de afianzar sus emociones, de encontrar que los hace alegres. La música, después de la medicina, es el mejor invento. En el colegio de mi hija las clases de educación física las acompañan con mi música y me cuenta, entonces partiendo por mi hija y al haber escuchado tantas historias de los chicos que me dicen inspiración grande”.



A lo largo de tus carreras has compartido escenario con artistas como Bad Bunny y Daddy Yankee. ¿Cómo fue eso?