Febrero llega recargado con lo mejor y más nuevo de la industria musical

Un nuevo mes, y eso significa: nueva música. Febrero llegó cargado de buena música y diferentes colaboraciones que esperan convertirse en tus artistas favoritos para ponerte a gozar sin parar. Dale play y descubre los próximos éxitos de las plataformas musicales de tu preferencia:

'KARMA - BACK 2 SCHOOL'

'Karma', nuevo álbum de Back 2 School, tiene un sonido influenciado por el punk rock californiano y el pop punk anglo, además que, al ser de una zona costera, la cadencia y fuerza de su región se ve entre las esquinas de las canciones, así que en este álbum sus integrantes plasman toda su identidad.

'LYZZH - SOY'

'Soy' es su sencillo debut, una canción que nace como respuesta a preguntas existenciales que Lyzzh ha tenido en su vida y que se acentuaron en una etapa de transición y de muchos cambios por los que estaba pasando. 'Soy' es una fusión de múltiples vertientes de música electrónica con elementos pop y pinceladas de sonidos tradicionales del caribe colombiano.

'ERUBEY Y SU - KOKEO'

La canción trata de la química y atracción de un hombre y una mujer que se conocen en una fiesta, y de las intenciones que tiene éste de que pase algo más sin que exista un coqueteo de por medio, cosa que la mujer espera antes de dar el siguiente paso entre los dos.

'MANUEL TURIZO - DE 100 A 0'

'De 100 a 0' se desprende del próximo álbum de estudio de Manuel Turizo, el cual llevará por nombre '2,000'. Este disco representa el tercer trabajo discográfico de Turizo, y su fecha de estreno aún no ha sido anunciada, pero, su primer sencillo “De 100 a 0” promete causar conmoción dentro de su fanaticada.

'CASUAL - YETSI'

En esta oportunidad la artista, más que revelar una vivencia propia, quiso viajar a ese común denominador de historias que, con seguridad, a todos les ha sucedido al menos una vez en la vida, dando como resultado un tema que nace de lo improvisado, de lo no planeado y cuyo final es completamente incierto.

'ALCANCÍA - LLANE, REIK Y KHEA'

El intérprete de hits como 'Será' y 'Presente y Futuro' se junta con Reik y Khea con quienes hace una invitación directa a valorar a quienes están con nosotros en momentos cruciales, 'Alcancía' habla de aprender a conocer a quienes solo buscan una recompensa y a la vez nos pone a bailar con los más pegajosos ritmos latinos, definitivamente Llane sigue dando a su público grandes hits.

'SUBÍ DE NIVEL - ELZ X ÑENGO FLOW'

La lucha de poder esta marcada por el dinero y la opulencia, historias que conectan desde el Trap con el publico que aumenta y vuelve tendencia este genero en el que Elz llega para quedarse.

'ELEMECE - CRÓNICAS'

Un corrido tumbado que habla acerca del karma, la lealtad y su valor dentro de la amistad y los negocios. Elemece es uno de los artistas colombianos más propositivos dentro de la escena del trap y el rap. Es un proyecto que se abre camino en el regional mexicano con su versatilidad y busca trascender dentro de la cultura colombiana expandirse hacia toda Latinoamérica hasta llegar a los latinos en Estados Unidos.

'RONALD EL KILLA X SICKARIO - CALENTURA'

“El tema habla de ese encuentro íntimo entre las personas, cuando hay una atracción y una química. El tema invita a las personas a dejar fluir el momento y elevar la temperatura y por eso tiene el ritmo perfecto para una noche de fiesta”, asegura su intérprete.

'REGUETÓN LENTO - KAMM'

La producción audiovisual que se realizó en Bogotá en el ambiente de una bolera, contó con la participación de la influencer y generadora de contenido colombiana Daniela Arango, quien junto a Kamm, fueron los encargados de darle mística, química y complicidad a esta historia de amor.

'NOCHE EN L.A - INGRATAX Y SAEL'

'Noche en L.A' refleja la nostalgia que Ingratax le quiere impregnar a la escena musical, pues dice que es lo que quiere transmitir a la gente: “La nostalgia es algo que siento que puedo transmitir en cualquier ambiente, ya sea triste, feliz; en la lujuria o en el amor”. Es por eso que 'Noche en L.A.' se convierte en un sonido urbano con una letra que refleja la nostalgia surgida de la pérdida de alguien importante.

'SACAR DE MÍ - LATENAZ'

Latenaz lanza esta pieza audiovisual donde la cantautora decidió ser la directora, apoyada de un equipo de trabajo cercano, con quienes simbólicamente disfrutó al asesinar algunos miedos del pasado, encontrando su forma positiva de ver las cosas. El video sugiere la introspección de una mujer luego de haber asesinado a alguien (agresor, maltratador, mal amor) y como al volver a casa se relaja y se prepara para seguir adelante, para continuar con su vida.

'ROSA - DANIEL PARRANDA FT MILASH'

La idea de la canción nació en la ciudad de Barranquilla y con el tiempo fue tomando forma hasta ser creada en Estados Unidos como un tema cargado de guaracha, sin dejar de lado las trompetas que lo caracterizan y los synths que son bastante utilizados en el género urbano.

'DEKKO - KELEDE'

'Kelede' es el primer sencillo que DEKKO presenta a su público este 2022, con el que pretende sobrepasar fronteras y llegar a los corazones de sus seguidores en todo el mundo. Una canción escrita por el artista y producida por YannC, perfecta para dedicar y disfrutar en las discotecas.

'NO QUIERE NOVIO - TIAGO CANTERO'

Tiago retoma en esta canción una de las frases más conocidas del reggaeton “no quiere novio, quiere vacilar na´ más”, haciendo un tributo a su compositor original Ñejo que tiempo después remezcló el tema con el cantante Tego Calderón. A su vez con este nuevo sencillo Tiago Cantero refleja su versatilidad en su carrera musical presentando esta nueva propuesta.

'VALERIA RICO - EL ERROR'

'El Error' es una canción de desamor con sonidos representativos del género popular colombiano y característicos de la artista, fue compuesto por Juan David Sierra y producido por Georgi Parra JR, reflejando lo duro que es enterarse, por casualidad, de una traición amorosa.

'BRICKELL- CAUTY, MARCONI'

El vídeo dirigido por Daniel De Bourg, hace el relato de como Cauty y Marconi pasan un fin de semana inolvidable en 'Brickell' junto a unas amigas que llegan a aventurar con ellos.

Las imágenes presentan a una empoderada mujer que es la mente maestra de un “Auto Secuestro” buscando estafar a un millonario tipo 'Sugar Daddy' con la ayuda de Cauty, Marconi y otros cómplices.

'THE CHANGE Y LEON LEIDEN - NIÑAS DE MIS OJOS'

El sencillo 'Niña De Mis Ojos', fue escrita y producida por The Change, Leon Lieden, y Steve Mostyn. El lanzamiento de este tema viene acompañado a la mano de un video musical grabado desde la Ciudad de México, bajo la directriz de The Broducers. La niña de mis ojos, Nada te cambiaria, Si ya no me quisieras, Te juro que yo me moriría.

'REPEAT'- NATYASH

Luego de cerrar el año anterior siendo parte de los principales listados musicales urbano en varios países de Latinoamérica, la artista pereirana NATYASH presenta lo que será su primera apuesta musical para este año que comienza. La canción lleva por nombre 'REPEAT' y es un juego de seducción y coqueteo al ritmo de la música.