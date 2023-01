En la cima del Mundo: ¡Martin Garrix es galardonado como el mejor DJ del planeta!

El talentoso Garrix hizo historia en la escena electrónica desde el año 2016 al convertirse en el Dj más joven que llegó al muy respetado primer lugar del ranking de la revista Dj Mag , año en el que desbancó de dicha posición a Hardwell, quién se había posicionado en primer lugar por dos años consecutivos. Desde entonces el primer lugar le ha pertenecido, siendo este año nombrado por tercera vez el Dj y productor número uno del mundo.

El único en mantenerse tantas veces en ese magnífico nombramiento fué el gran Armin Van Buurren. Martin Garrix recibe esta noticia justo después de su presentación magistral en el Amsterdam Dance Event.

Publicidad





Cada presentación del DJ neerlandés es descrita por sus fans como increíble e inolvidable, pues su puesta en escena supera todo tipo de expectativa dentro de la industria electrónica ya que además de encender y contagiar al público con sus exitosos tracks, se involucra con todo un show de luces, visuales y láseres, puestos estratégicamente en momentos clave del show.

Publicidad

Nuestro país será testigo durante los próximos 10 y 11 de noviembre en las ciudades de Bogotá y Medellín, siendo esta la primera vez que hace un tour en nuestro país para brindar espectáculos exclusivos a su cargo, asegurando noches explosivas, llenas de luces, efectos visuales, buena vibra y cargadas con los más grandes sets que caracterizan a este productor, aquellos con los que el público ha llegado al límite en festivales de talla mundial como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Coachella.

Sin duda Martin Garrix está pasando por el mejor momento de su carrera, no solo por el posicionamiento en la industria, sino además por el nivel de producción y lanzamiento de tracks que ha tenido incluso durante la última semana, entregando cinco temas inneditos, el último de ellos “Waiting for tomorrow”, en colaboración con Pierce Fulton y el cantante de Linkin Park, Mike Shinoda.

Publicidad

En su portafolio figuran grandes colaboraciones con artistas como David Guetta, Dua Lipa, Bebe Rexa y Usher. Temas como “In The Name Of Love”, “There For You”, “Scared To Be Lonely” y por supuesto “Animals”, son ícono de la música electrónica y referentes de la escena en general, lo cual atrae nuevas generaciones, hace que estas se fijen en la cultura de los beats y logra que los jóvenes depositen en ella y en la industria, todo su interés.

Quedan pocos días para asegurar la entrada a sus presentaciones en Medellín y Bogotá, eventos que seguramente serán inolvidables y que en pocos días harán Sold Out.

Publicidad

También te puede interesar:

Storyland Music Festival 2019 confirma el primer line up de artistas

Letras honestas que retumban desde las entrañas; así componen LosPetitFellas