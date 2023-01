El secreto de Juanes para conservar su esencia tras 20 años de música, retos y aprendizajes

Soñador, inspirador, talentoso y rockero de corazón; así es Juan Esteban Aristizábal, este paisa que hoy es un exponente de la música a nivel internacional, el mismo de la voz en la que miles de colombianos se ven representados, y quien no para de cosechar triunfos y de enorgullecer a un país entero. El éxito para Juanes va más allá de 24 Grammys Latinos y dos Grammys Americanos, además de haber sido reconocido como Persona del Año 2019 de la Academia Latina de la Grabación.

Este gran hombre define el éxito de manera sencilla y concisa y es: la realización personal y eso lo encuentra en su casa, en sus hijos, en sus amigos y en subirse a un escenario a tocar su guitarra.

Publicidad

4:00 p.m., Movistar Arena, Bogotá, Juanes entra a la sala VIP a una rueda de prensa un poco tímidito y nervioso­­ -como él mismo lo confesó- por supuesto, sin dejar a un lado esa sonrisa coqueta, esa sencillez y esa chispa que lo caracterizan.

Para iniciar por todo lo alto este encuentro con seguidores y medios de comunicación, como siempre lo hace, a Juanes le fue otorgado un Disco de Oro por su nuevo álbum ‘Más Futuro que Pasado’, uno de sus trabajos más experimentales al incursionar en nuevos ritmos del folclore colombiano como la cumbia, la guasca y el vallenato; sin dejar a un lado su verdadera esencia, esa que tiene conectada a su alma de rockero, esa misma que ha conservado durante 20 años de carrera como solista asumiendo las exigencias y los avances de la industria musical.

Publicidad





Siempre seguirá siendo JUANES, ese artista que tiene la fiel convicción de que la música en vivo con su guitarra en mano nunca se podrá reemplazar, pues simplemente para él no importa el género, el artista o la forma de crear, para él la música no tiene barreras que la limiten.

Publicidad

Este paisa que se ha mantenido vigente década tras década y generación tras generación, pues empezó tocando metal con Ekhymosis y poco a poco fue mezclando ritmos latinos, aunque como él mismo lo aseguró, siempre con el miedo de qué van a decir. Sin embargo, con los años se fue dando cuenta de que solo se debe preocupar por hacer lo que le gusta, porque también escucha música popular y vallenato cuando quiere y eso no se lo puede negar.

“La música está para los estados de ánimo, aprecio demasiado el rock y me identifico mucho con eso […] Al encarar un nuevo proyecto siempre está la incertidumbre de qué va a decir o de que te van a criticar, pero por esa razón hay que hacer lo que uno quiere desde el alma. No hay que sesgarse ni negarse a lo que nos gusta, siempre y cuando uno lo sienta”, expresó el artista que ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial.

Publicidad

Sin importar lo que toque o cante, con el pelo largo o corto, con 27 años o 47; Juanes sigue enamorando con su música y demostrando que el rock para él no solo está reflejado en un sonido estridente y distorsionado de su guitarra, para él también está en la actitud del amor, ese sentimiento que ve como lo más importante del universo.

Cuando a Juanes le preguntan por su relación actual con el rock, no deja de reconocer que, junto al metal, fueron los géneros que lo acompañaron en sus primeros pasos y hacen parte de él. Sin embargo, se ha enfrentado a un proceso largo de entender que no es americano ni nació en Inglaterra, ya que, como con mucho orgullo lo dice, nació en Medellín escuchando música guasca, cumbia, a Diomedes y al Joe y a él eso le encanta; porque ellos también hacen parte de su rock y de su actitud.

“Nunca he dejado de amar el rock y el metal desde los 13 años porque marcaron la historia de mi vida y sigo escuchando las bandas que siempre me han gustado: Venom, Sepultura, Slayer; sigo apreciando la calidad de la música y sigo de alguna forma sintiendo que eso es parte de mí definitivamente”, afirmó Juan Esteban con una sonrisa en su rostro.

La carrera artística de Juanes ha sido un camino lleno de éxitos y de ciclos cumplidos como lo hizo con su reciente disco "Más Futuro que Pasado" y con cada proyecto tiene más que claro que no dejará de soñar, de innovar y de reinventarse, pues como él mismo lo expresó con plena seguridad, en los años que vienen volverá a hacernos vibrar y emocionar con un poco más de guitarra distorsionada, y por qué no, también le gustaría hacer un disco de cumbia, tango y bolero atravesado con un poco de rock, algo que no es nada descabellado para el artista, pues hizo una analogía de este proceso de creación con la clase de dibujo libre en la que alguna vez le dijeron: "haga lo que quiera".

Publicidad

Está claro que Juan Esteban nunca ha perdido su rumbo, y eso lo ha demostrado al conservar su verdadera esencia a través de los años sin importar los retos que le ponga la música, pues ha sido único en el universo con una receta, secreto y truco que solo él tiene; ese mismo que lo ha hecho tener una carrera de récords sin que sus canciones sean efímeras ante tanta demanda de música nueva que se vive en el día a día.

Definitivamente, para este artista la clave perfecta es mirar hacia adentro y tener claro ese ADN de cada uno, porque como él mismo lo cree: "La originalidad está en cada uno de nosotros"

Publicidad

“Yo creo que es mirar hacia adentro, porque cada uno de nosotros como compositor y como musico es único en el universo. Cada uno tiene un ADN, una historia, una educación y una infancia y cosas que contar; yo creo que ahí está todo, mirar hacia adentro para reconocerse, para madurar y también para ser universal, eso es lo que yo creo que es la única manera, si no pues puedes terminar haciendo música igual a la que todo el mundo puede hacer”, expresó el compositor que ha sido merecedor de 24 Grammys Latinos.

A pesar de que desde el año 1997 Juanes se fue de Colombia buscando nuevos rumbos para su carrera, no ha sido ajeno a la situación de su país pues, así como lleva el rock en el alma, lleva el patriotismo en la sangre. Por eso, nunca ha dejado de soñar, no ha dejado la empatía con su gente, no tiene la esperanza a un lado y sigue idealizando ese país con paz, por eso, cuando le preguntan qué noticia le gustaría escuchar en el futuro en la radio colombiana tiene la respuesta clara:

Publicidad

“Me gustaría que en Colombia toda la gente tuviera acceso a la educación porque es la principal semilla que debe sembrarse para poder cambiar como país y como sociedad, es fundamental para construir nuestro imaginario, para podernos tolerar y no juzgar tanto […] En palabras, tener un país en paz. Es muy importante que todo esto que está pasando lo miremos como algo positivo, como una oportunidad para realizarnos”, agregó el artista de 47 años oriundo de Carolina del Príncipe.

Finalmente, Juanes confesó que lo peor que le podría pasar sería dejar de soñar porque lo viene haciendo dese la niñez cuando tenía su habitación llena de afiches de Lars Ulrich y Metálica. Por lo tanto, ahora que está más arriba de la cima, el mejor consejo que les da a los músicos emergentes de Colombia es que no dejen de tocar instrumentos y que si se conectan con su alma, se podrán conectar con su público.

“Que el que haga música y el que haga arte se escuche a sí mismo y se mire a sí mismo, que no tengan miedo a expresarse libremente como quieran, sea con reguetón o con death metal, pero que eso que hagan vaya conectado con el alma y que sea honesto”, fue el consejo que les dio el colombiano a los nuevos talentos del país.

Juanes es fiel creyente de que la persona que hoy toca un instrumento es más difícil que en el futuro tenga un arma.

Publicidad

Para Juanes "es un sueño" presentarse en Colombia el próximo 14 de marzo en el Movistar Arena con el concierto ‘Juanes para Todos’ en el que interpretará los sencillos más famosos de su carrera como ‘A Dios le pido’, ‘La camisa negra’ y ‘Me enamora’, para celebrar los 20 años de su carrera como solista.

Por: Juliana Moreno Villegas- Periodista

Publicidad

Publicidad

Mira también: