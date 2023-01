Diez grandes canciones de Bruno Mars para celebrar su cumpleaños

La variedad de estilos pop, rock, reggae, R&B, soul y hip hop que caracterizan los temas de Bruno Mars (ganador multiples premios Grammy, artista multiplatino y reconocido intérprete, compositor, productor, director, músico) hacen que los shows del cantante estadounidense sean inolvidables.

Bruno Mars llega a los 34 años de vida en los que ha publicado tres discos de estudio durante sus catorce carrera.

Publicidad

Hoy, seleccionamos diez de sus mejores canciones para celebrar la vida de uno de los mejores artistas de pop en la actualidad. ¡Disfrútalas!

Su primer álbum "Doo-Wops & Hooligans", en el que ya podíamos escuchar grandes sencillos como "Just the Way You Are", alcanzó el número 1 del Billboard con esta canción.

Publicidad



Su segundo disco "Unorthodox Jukebox" no decepcionó a sus fans y Bruno arrasó en los ránkings musicales durante varias semanas con su éxito "Locked Out of Heaven".

Publicidad



Una de sus canciones más románticas que hizo parte del segundo álbum y que también fue todo un éxito, "Treasure".

Publicidad



Su éxito masivo "Uptown Funk" lo hizo junto al dj y productor Mark Ronson. La canción estuvo dentro de los principales rankings musicales en todo el mundo.

"That’s What I Like" que hace parte de su más reciente disco "24k Magic".

Publicidad



"The Lazy Song" se convirtió en el himno de los más perezosos.

Publicidad



"Treasure" está incluída en su segundo álbum "Unorthodox Jukebox".

Publicidad



"Versace On The Floor" es uno de los temas más exitosos de su tercer álbum "24k Magic".

Bruno Mars le canta al amor, pero también al desamor y con "When I Was Your Man" demostró por qué es uno de los mejores artistas de la música pop en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Mira también: