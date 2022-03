Día de la Mujer: Cinco canciones en español que envían un mensaje de empoderamiento

Son muchas las melodías que se han compuesto y dedicado a las mujeres, y en su mayoría estas canciones se enfocan en resaltar la belleza femenina, rasgos físicos y de su personalidad que enamoran a los mismos compositores; sin embargo, existe un grupo selecto de canciones compuestas por y para mujeres que se enfocan en resaltar la fuerza, valentía y poder femenino, o que también intentan reivindican su rol en la sociedad como en el Día de la Mujer.

Por eso hoy 8M, en el día en que se conmemora a la mujer, les traemos una selección de canciones que destacan lo que es ser mujer desde la visión de mujeres que invitan al empoderamiento con sus voces y composiciones.

Publicidad

'Mujeres' - Julieta Venegas

La cantautora y activista mexicana comparte un mensaje muy importante en esta canción, pues expresa que "Las mujeres se están revelando, los hombres no saben que hacer", contradice la creencia de que las mujeres se ven mejor calladas y además le dedica el tema a las mujeres, a las desaparecidas, por las vivas e incluso por quienes fallecieron por el hecho de ser mujeres.

'Ella' - Bebe

Esta canción de la cantante española hace parte del disco 'Pafuera telarañas', lanzado en 2004 y que también incluye otro de sus grandes éxitos: 'Malo'. Ambos temas la catapultaron a la fama y la consolidaron como artista referente. 'Ella' es una invitación a descubrir que el miedo se puede vencer, que posible ser feliz y se puede conquistar el cielo porque "Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser".

Publicidad

Mira también: Luisa Pardo, la emprendedora colombiana que empodera a las mujeres a través de la moda

'Ain't Your Mama' - Jennifer López

Aunque esta canción no es en español, sin duda alguna Jennifer López es toda una inspiración para las mujeres y con esta canción deja muy en claro que no está dispuesta a seguir patrones y costumbres donde las mujeres "cocinan y lavan" la ropa de su pareja, pues conocen su valor. La canción fue estrenada en 2016 y el videoclip también transmite un poderoso mensaje donde al final se ven varias mujeres cantando y bailando juntas.

Publicidad

'Valor' -Natalia Oreiro

La cantante y actriz uruguaya invita a las personas a tener valor y coraje porque la vida es un viaje. La canción fue lanzada en 1998, hizo parte de su álbum homónimo y tuvo un gran impacto en su época, aquí puedes escucharla:

Publicidad

'Puerta violeta' - Rozalén

Finalmente, y para cerrar este top 5 de canciones tenemos un tema lanzado en 2017 y que se ha convertido en uno de los temas más conocidos que mejor representan el movimiento feminista actual. Rozalén, intérprete española, canta "Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé (...) Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo".

Publicidad

¿Cuál canción agregarías tú?