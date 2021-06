Danna Paola anuncia el lanzamiento de su nueva canción 'Mía'

La cantante mexicana Danna Paola revolucionó las redes sociales, tras publicar los primeros avances de su nueva canción ‘Mía’ y anunciar su fecha de estreno.

En su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió dos clips cortos donde luce un espectacular traje de color verde, acompañada de cuatro hombres y una deslumbrante escenografía que tiene a todos sus fans con los pelos de punta.

El primer post la artista lo acompañó con el mensaje “WELCOME TO THE NEW ME”, traducido al español como “Bienvenido al nuevo yo”. En la siguiente publicación anunció que la fecha de estreno de su nuevo tema será el próximo 17 de junio.

En pocas horas el anuncio de la intérprete de ‘Oye Pablo’ alcanzó más del millón 600 reproducciones y miles de comentarios de todos sus seguidores que demuestran la gran expectativa y ansias que tienen por la nueva canción.