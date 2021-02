¡Daft Punk se separa! Tras 28 años juntos, el dúo francés tomará rumbos diferentes

El grupo francés de música electrónica Daft Punk anunció este lunes que se separa tras 28 años de colaboración, en los que ese dúo de DJ ha sido artífice de éxitos globales como 'One More Time' o 'Harder, Better, Faster, Stronger'.

Su anunció se hizo público a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado 'Epilogue' (Epílogo), que constituye un extracto de su película 'Electroma' y muestra a los dos miembros del dúo, uno de los cuales activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto.

Daft Punk, responsable también de títulos como 'Around the world' o 'Da funk', estaba compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, pero en sus apariciones públicas escondían sus rostros bajo futuristas cascos de robots.

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling.

El dúo no explicó este lunes los motivos de su separación, pero su representante, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.

Por: EFE