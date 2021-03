Daft Punk: 20 datos para conmemorar 20 años del álbum Discovery

Lanzado el 12 de marzo del 2001, el segundo álbum del dúo francés Daft Punk cambió por completo la escena de la música electrónica , presentándolos con una evolución de su sonido garage a uno más sofisticado.

A lo largo de 10 temas el dúo también aprovechó el recurso audiovisual acompañando cada track con un video, que son parte de la película Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

Qué más hay detrás del álbum que nos regaló éxitos como: One More Time, Something About us, o Harder, Better Faster Stronger, entre otros.

1. Es un álbum conceptual sobre la infancia del dúo, haciendo un tributo a la música de 1975 a 1985. “Cuando eres un niño no juzgas ni analizas la música. Simplemente te gusta porque te gusta. No te preocupa si es cool o no”.

2. Marcó un cambio del sonido House de Chicago que predominaba en su primer álbum Homework (1997), a un estilo House más inspirado por la música disco, post-disco, garage house y R&B.

3. Querían que fuera opuesto a “Homework” en el sentido en que “Homework era una forma de decirles a los rockeros que la música electrónica es cool. Discovery fue lo contrario, decirles a los que aman la música electrónica que ‘El rock es cool’”.

4. Fue grabado por completo en la casa de Thomas Bangalter en Paris, Francia.

5. Comenzaron en 1998 y tomaron dos años de principio a fin para grabar el álbum.

6. Utilizaron el mismo equipo que usaron para grabar Homework.

7. "One More Time" fue la primera canción que completaron para el álbum.

8. DJ Sneak, productor y DJ americano fue quien escribió la letra de "Digital Love"

9. El álbum comienza y termina con temas cantados por Romanthony, un DJ / productor / cantante de Nueva Jersey.

10. Muchos sitios web enumeran un montón de pistas que aparentemente fueron sampleadas en Discovery, pero Bangatler declaró que muchas de las ellas fueron regrabaciones realizadas por el dúo. Guy-Man estimó que alrededor de la mitad del material sampleado en Discovery fue tocado por la banda.

11. Cuatro pistas que sí fueron sampleadas directamente en el álbum:

-George Duke - "I Love You More" sobre "Digital Love"

Edwin Birdsong - "Cola Bottle Baby" en "Harder, Better, Faster, Stronger".

The Imperials - "Can You Imagine" en "Crescendolls".

Barry Manilow - "Who’s Been Sleeping in My Bed en "Superheroes".

12. Kanye West sampleó "Harder, Better, Faster, Stronger" en su propia canción "Stronger".

13. El álbum se convirtió en el largometraje animado “Interstellar 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem”, una colaboración entre Toei Animation, Daft Punk y su héroe de la infancia, Leiji Matsumoto. Cada pista del álbum se adaptó a un episodio de la historia del secuestro y rescate de una banda de pop interestelar.

14. La banda ficticia animada de Interstellar 555 se llamó Crescendolls, como la 5ª canción del álbum Discovery.

15. Las primeras versiones del álbum venían con una tarjeta de membresía 'Daft Club'. El código de la tarjeta permitía al usuario acceder a un servicio secreto de música en línea, donde podían escuchar pistas exclusivas de los próximos álbumes. Esto fue en 2001, mucho antes de que explotaran los servicios de streaming.

16. La pareja robótica apareció una vez en un anuncio de Gap con Juliette Lewis, con la canción "Digital Love".

17. No fue hasta el lanzamiento de este segundo álbum que el dúo empezó a usar sus icónicos cascos.

18. Sobre los cascos explican lo siguiente: “No decidimos convertirnos en robots”. “Hubo un accidente en nuestro estudio. Estábamos trabajando en nuestro sample, y exactamente a las 9:09 a.m. del 9 de septiembre de 1999, explotó. Cuando recuperamos la conciencia, descubrimos que nos habíamos convertido en robots "

19. Se dice que la producción de los cascos de robot originales de la era "Discovery" costó $65,000 de dólares. Ambos eran capaces de mostrar texto y animaciones.

20. El sencillo principal del álbum "One More Time" fue el más exitoso, alcanzando el número uno en las listas francesas y en las listas Billboard Hot Dance Club Songs, y se ubicó entre los diez primeros en otras siete listas.