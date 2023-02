Conoce la nueva música de Mau, Ricky, Manuel Medrano, Juliana Velásquez y más artistas

'MIAMI'- MAU Y RICKY

Los multipremiados artistas Mau y Ricky, estrenan su primer sencillo del 2023 titulado 'Miami'. Con su nuevo y muy anticipado sencillo, las superestrellas venezolanas están listos para llevar el calor de Miami a todas las esquinas del mundo y con él, brindan una antesala a lo que se espera del reconocido dúo durante el resto del año. La canción se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

'LA PRIMERA VEZ'- MANUEL MEDRANO Y JULIANA VELÁSQUEZ

Es la canción original de la nueva serie de Netflix que llevará el mismo nombre y estará disponible desde el próximo 15 de febrero, interpretada por Manuel Medrano y Juliana, y compuesta por ambos artistas junto a Santiago Uribe. Esta canción está inspirada en una historia de amor de colegio ambientada en los años 70, que nos lleva por un viaje de autodescubrimiento y de exploración a través de las primeras veces de un grupo de adolescentes.

'1000 CANCIONES'- ÁLVARO DÍAZ

El rapero puertorriqueño vanguardista de la moda, Álvaro Díaz, lanza nuevo temazo de reggaeton '1000 Canciones' junto a la sensación del R&B alternativo de España, Sen Senra. La canción viene siendo el tercer sencillo de su muy anticipado álbum, Sayonara, el cual saldrá este año a través de Universal Music Latino y bajo el manejo de NEON16 y Top Floor Talent.

'LA CULPABLE'- MORELLI

Con más de 15 años de trayectoria en la industria musical, Morelli se ha caracterizado por ser uno de los compositores más importantes de latinoamericana, además, de ser la mente maestra detrás de grandes temas que han sido nominados a los Latin Grammy.

'SIN RETORNO'- KAMM

Después de mostrar un par de exitosas pinceladas con sus últimos lanzamientos, 'Las Cartas' tema que alcanzó más de 3 millones de reproducciones en YouTube y 10 millones en Tik Tok y 'Sin Retorno', un electro house que puso a mover a todo sus seguidores y entró en el Top 50 Colombia de Spotify, Kamm viene con la obra completa y nos presenta su nuevo álbum.

'TELEPATÍA'- NUMASBALA

Después de haber tenido un retador 2022 y de haber compuesto y sacado de las entrañas varias canciones, el proyecto musical colombiano Numasbala, liderado por Fabio Montenegro, inicia en 2023 esperanzado en poder consolidar su propuesta en Colombia y Latinoamérica a punta de canciones e historias que generen emociones y sentimientos.

'LATINLOVER'- DAVID DAG

Esta nueva apuesta musical relata un amor superado, que busca volverse a reencontrar, dejando de lado los sentimientos y permitiendo todo lo pasional, sin llegar a confundir las cosas. Un tema compuesto por David Alejandro Bravo y Juan Esteban Moncayo, donde una vez más David Dag, muestra que es un artista preparado para enfrentar cualquier reto musical.

'NO SOY DE ROGAR'- GIA

Es una canción que invita a todas las mujeres a no confirmarse en el amor, al contrario, busca que entiendan su valor y no permitan ser la segunda opción de nadie, es una voz de aliento, aceptando un amor no correspondido. Esta producción nace de la mano de Nicolás Legretti, conocido por su trabajo con Juliana Velásquez, ganadora del Latin Grammy y bajo la autoría de Tommy Devía.

'EL CAMINO DE NARCISO'- MOSHIKO

La intención de la propuesta de Moshiko se basa en la diversión y el ver la música y el proceso creativo como cuando Carlos convivía con su amigo imaginario. Es una invitación a no tener limitaciones y a tener presente que solo lo que tiene alma te hace bien.

NAHUEL THE COACH- 'FICHAJE #1'

Es un reggaeton explosivo que sorprende por su ritmo y las barras que aporta El Osito Wito al tema, que ya son conocidas por su estilo old school. No es la primera vez que ambos músicos trabajan juntos, ya que en el pasado Nahuel The Coach produjo uno de sus álbumes. En esta ocasión el productor estuvo a cargo de la mezcla y el máster, mientras que El Osito Wito escribió la letra.

'CASUAL'- PIPE MORE

Pipe More es un artista caleño que se define como una persona comprometida 100% con el crecimiento de su carrera y la evolución de la música, ha trabajado con diversos productores de la ciudad de Cali y Medellín como Jony Lams y Dímelo Baena, llevándolo a conseguir un estilo irreverente y auténtico reflejado en su tema 'Casual'.