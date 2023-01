¡Bohemian Rhapsody: falta muy poco para su estreno!

La cinta dirigida por Bryan Singer, quien ha estado frente a las taquilleras X-Men: Apocalipsis (2016) o el regreso de Superman (2006) entre otras, es protagonizada por Rami Malek (Mr. Robot) y con la producción del propio Brian May, guitarrista real de Queen, quien estuvo al cuidado de cada detalle para que su historia fuera lo más real posible.

Esta cinta inspiradora traza el ascenso de la icónica banda inglesa Queen y su vocalista Freddie Mercury, desde sus días como estudiantes en Londres hasta las deslumbrantes alturas del estrellato internacional, cuando llenaban estadios alrededor del mundo en conciertos que batían récords.

Especialistas en biopics

Bohemian Rhapsody cuanta con la producción ejecutiva de Graham King quien compró los derechos de la historia y ya había producido varias películas biográficas Como El Aviador (2004) Alí (2001) y Argo (2012), entre otras. El guitarrista de Queen, Brian May y su baterista Roger Taylor fueron parte del equipo a lo largo de todo el proceso creativo y su involucramiento aseguró que la película permaneciera fiel a la historia y alimentarla con anécdotas detalladas de la banda y Freddie.

Prensa Fox Colombia



Bohemian Rhapsody, La historia Freddie Mercury, tomó forma 25 años después de la muerte del extravagante líder vocal que redefinió y trascendió los estereotipos. Así como la música de Queen, se convirtió en un fenómeno intergeneracional, multicultural y mundial, cuyo sonido se ha rehusado a ser encasillado en un género específico.

Protagonizada por el ganador del premio Emmy, Rami Malek, quien interpreta a Freddie Mercury, y Lucy Boynton, Mary Austin, su amor y eterna compañera. Gwilym Lee en el papel del virtuoso guitarrista Brian May. Ben Hardy como Roger Taylor el baterista, y Joe Mazzello interpretando al bajista John Deacon, se estrena en cines esta celebración de Queen y su brillante obra. Musicalizada con sus indelebles éxitos We Are the Champions y Love of My Life, además de, por supuesto, la revolucionaria Bohemian Rhapsody que le da título a la cinta.

Rami Malek “Encontró en su esencia a un hombre muy complejo, que estaba intentando descubrir su identidad”

Prensa Fox Colombia



Entre varios nombres para el reto protagónico, fue el del actor norteamericano de ascendencia egipcia, Rami Malek, el que llenó las expectativas del director de casting para encarnar a Mercury.

“Cuando te das a la tarea de interpretar a Freddie Mercury, piensas, ¿cómo diablos voy a poder llenar esos zapatos?”, comenta. “Lo abordé como si lo hiciera con cualquier otro papel. Así que lo despojé de sus logros en cuanto a sus interpretaciones —su habilidad para comandar el escenario, su canto, su manera de tocar el piano— y encontré en su esencia a un hombre muy complejo, que estaba intentando descubrir su identidad. Fue asombroso conocer las múltiples versiones de él y también su lado dulce”.

Para la preparación de las escenas de los conciertos, Malek implementó un método inusual.

“Sabía que iba a tener que cantar, de hacer un acento británico, de moverme por todo el escenario, por lo que era evidente que iba a necesitar a un entrenador de movimiento”, comenta. “Me reuní con Polly Bennett y de inmediato nos llevamos bien”.

Bennet lo ayudó a identificar e interpretar cómo se movía Freddie Mercury. “El movimiento no sólo es la interpretación”, explica Bennett. “Es todo lo que el personaje es y siempre ha sido”. De tal manera que analizaron lo que estaba viviendo en su vida personal en cada momento importante de Queen y entender por qué se movía así, gesticulaba de esa forma y no generar una imitación, sino una interpretación.

Live Aid. El apoteósico concierto de los 80s.

Freddie Mercury: “Sí, podré ser el cantante, pero todos podemos cantar juntos”

La película comienza y termina con la actuación icónica de Queen en Live Aid. Este concierto fue uno de los eventos culturales más importantes de la década de los 80, toda vez que reunió a las superestrellas más grandes del mundo para hacer un concierto de beneficencia en dos recintos: el estado de Wembley en Londres y el estadio John F. Kennedy en Filadelfia, el 13 de julio de 1985.

Organizado por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos para aquellos afectados por la hambruna en Etiopía, el concierto fue una de las conexiones satelitales y transmisiones de televisión más grandes de todos los tiempos, al haber sido visto por una audiencia que alcanzó 1.9 billones de personas en 150 países de todo el mundo.

Cuando Freddie le dijo a la gente que llamara por teléfono, la gente escuchó y comenzó a hacerlo. La presentación de Queen fue la que tuvo la donación más grande, alrededor de un millón de libras esterlinas, ¡que en aquel entonces era inmensa!”.

