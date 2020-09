‘Balística’, el álbum icónico de La Pestilencia cumple 20 años

Se conmemoramos 20 años de uno de los discos más icónicos de La Pestilencia: Balística, álbum que se volvió un fenómeno musical para los sonidos fuertes del continente, abriendo puertas y mentes con su fuerte contenido lírico y un sonido, que aunque diferente a lo que se conocía a la fecha de la banda, era una explosiva novedad, que no era ni muy metal, ni muy rock, ni muy punk, era visceral musical y líricamente, era La Pestilencia.

De este disco, 20 años después se publica una reedición especial de lujo, 100 copias de un box set de lujo (copias agotadas en preventa) y 400 copias que salen a la venta este jueves de una edición especial que incluye: digipack A5 en box/slipcase, 2 Bonus Track y videoclip para PC, además de un librillo de 12 páginas, afiche, postal y sticker.

Este álbum fue grabado en los estudios Indigo Ranch en Los Ángeles, bajo la dirección del ingeniero de mezcla, de sonido y productor Richard Kaplan, en sociedad con Chuck Johnson y La Pestilencia. Richard Kaplan a esa fecha había trabajado con bandas como Korn, Machine Head, Sepultura, Slipknot y hasta Juan Gabriel, entre otros.

En un principio, el disco fue publicado de forma independiente en el año 2000, y salió a venta los primeros días del mes de diciembre de ese año. En un sólo día vendieron 5000 copias, lo que llamó la atención de Mercury Records, el mismo sello de bandas como Metallica o Nine Inch Nails en su momento, a través de Universal Music con quienes firmaron un contrato de distribución en el año 2001.

Publicidad

Balística, un disco que además describe explícitamente la violencia, la opresión, descontento y rabia que puede sentir un colombiano promedio, en medio de la indolencia de una sociedad que se regocija con el dolor y la muerte. Una explicación un tanto incómoda, ruidosa y muy hardcore.

De las 12 canciones que contiene este álbum se destaca “Soñar Despierto”, el primer hit y sencillo promocional que desde su publicación, ocupó durante 6 meses el puesto No 1 en Radioacktiva, la emisora rock más importante de Colombia; también fueron No 1 “Cordero Arrepentido”, “Metralla” y “Hasta Cuando Hasta siempre”.

El video de 'Soñar Despierto' fue el primer video de la banda en llegar a MTV, la dirección estuvo a cargo del director y cineasta caleño Jorge Navas, la edición estuvo a cargo del director Carlos Moreno y fue rodado en el centro de Bogotá, exactamente en la Av. Jimenez con Av. Séptima; el video fue la propuesta inicial de trabajo de Mercury Records y buscaba marcar “ese no camino de los jóvenes en Colombia”. La convocatoria para los extras se hizo a través de medios de comunicación, la cita para la grabación era a las 03:00 PM. pero desde las 11:00 AM. ya se congregaban cerca de 6000 personas, todos fanáticos de la banda que hicieron parte del video.

“Un videoclip que representa la desesperanza del momento que aún vivimos, ese video aún cabe dentro de esta época, porque esa Colombia sigue igual… llevándonos a ese mundo perfecto que aquí nunca llegó”. Dilson Diaz.

Publicidad

Son 12 canciones que 20 años después, siguen vigentes siendo historia, identidad, arraigo, vidas y experiencias concretas en un marco real, con necesidades y expectativas de intercambiar para construir algo nuevo, un cambio frente a una realidad que sigue siendo la misma y que aún nos sigue llevando a la nada.

“De dónde valores, si me he formado de la nada y me he criado en el miedo”

El disco en formato digital se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, como memoria de la historia de un país que después de dos décadas, perdió la capacidad de asombro frente a la crueldad de una guerra que existe, desde que tenemos nombre de país.