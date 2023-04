Michelle Yeoh habló sobre la importancia de su personaje en la cinta 'Todo a la vez en todas partes'

La actriz malasia Michelle Yeoh , que en marzo de 2023 se convirtió en la primera asiática en ganar un óscar a mejor actriz por su papel en 'Todo a la vez en todas partes', indicó en Kuala Lumpur que la película muestra que: "una mujer ordinaria puede ser una superheroína".

En una rueda de prensa en la capital malasia, la actriz dijo que, su galardón otorgado por la Academia de Hollywood es un momento histórico para los asiáticos en la industria del cine, y es un argumento contra la idea de que la carrera de las actrices decae cuando superan los 30 años.

La artista, que fue recibida por una multitud de admiradores en el aeropuerto, exhibió la estatuilla ante las cámaras e indicó que nunca había visto tanta prensa junta.

Yeoh, la primera malasia en ganar un Oscar , ha generado una oleada de admiración y orgullo en su país natal, donde a principios de abril de 2023 llevó la estatuilla a su madre y a la tumba de su padre, según fotos publicadas en su página de Facebook.

La intérprete del séptimo artes, nacida en Ipoh (Malasia) en 1962, afirmó que ha vivido: "un viaje increíble, una montaña rusa" desde que se rodó en el 2022 la película, hasta la ceremonia de los Óscar, un año en el que ha pasado: "momentos duros" y la alegría de sentir el apoyo desde muchas partes del mundo.

"He sido muy afortunada de poder trabajar sin pausa y trabajar con cineastas muy interesantes, muy diversos y con una gran visión del futuro que me han permitido luchar por lo que realmente creo: representación, diversidad y especialmente, empoderamiento de la mujer": señaló Yeoh, que también expresó su agradecimiento al apoyo de su madre y de su familia.

La actriz manifestó estar enamorada del personaje que interpreta en la película, Evelyn Wang, la dueña de una tintorería, que se convierte en una superheroína en este multiverso: "porque cree en ella misma, en su familia y en el amor": valores que definió como la "esencia" de la película.

"En esta película hice de todo, es un filme de acción, una comedia, de terror y ciencia ficción": agregó. La actriz también indicó que, parte del éxito del filme, estrenada en 2022, le ha permitido conectar con la gente "ordinaria",con el público joven y de origen asiático.

Haber nacido en un país tan multicultural como Malasia; una mezcla de comunidades de origen malayo, indio y chino, le ha servido para: "no ser una persona global y no ver diferencias, sino oportunidades para aprender".

El pasado 12 de marzo de 2023: 'Todo a la vez en todas partes' ('Everything, Everywhere, All at once'), de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, arrasó en la 95 edición de los Óscar al embolsarse siete premios, entre ellos los de mejor película, mejor director y mejor actriz. EFE