Michelle Obama se lleva el Grammy con ‘Becoming’

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama salió como vencedora de la gala previa de los Grammy, la gran fiesta de la música que se celebra hoy en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

Debido a la enorme cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy (84 premios en total), la Academia de la Grabación divide su jornada en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya ante las cámaras.

Así, en la gala previa se dieron a conocer premios como el de Michelle Obama, que se llevó el Grammy al mejor disco de "spoken word" por la versión en audio de su exitoso libro de memorias "Becoming".

También hubo hueco para reconocer a longevas leyendas de la música como Gloria Gaynor, que obtuvo el Grammy al mejor álbum de góspel de raíces por "Testimony; o Willie Nelson, que se anotó el premio a la mejor actuación solista de country por "Ride Me Back Home".

Otro galardón muy destacado fue el que recibió de manera póstuma Nipsey Hussle, que fue asesinado en 2019 a los 33 años en Los Ángeles (EE.UU.).

El desaparecido artista de hip-hop ganó el Grammy a la mejor actuación de rap por "Racks in the Middle"

Al margen de anécdotas y curiosidades, la gala previa de los Grammy dejó como principal triunfador a Gary Clark Jr., que consiguió tres galardones (mejor disco contemporáneo de blues, mejor canción de rock, y mejor actuación de rock, todos ellos por "This Land").

Con dos gramófonos dorados bajo el brazo salieron grandes favoritos para esta 62 edición de los Grammy como Lizzo (mejor actuación de R&B tradicional por "Jerome" y mejor disco urbano contemporáneo con "Cuz I Love You") y Lil Nas X (doblete con "Old Town Road" a mejor actuación de pop de dúo o grupo y mejor videoclip).

Billie Eilish, otro nombre en mayúsculas de la ceremonia, ganó un Grammy al mejor disco de pop vocal por ("When We Fall Asleep, Where Do We Go?").

Y su hermano y fiel colaborador Finneas obtuvo dos distinciones: productor del año (no de música clásica) y mejor ingeniería de un álbum por su trabajo en "When We Fall Asleep, Where Do We Go?".

Esta edición de los Grammy, que contará con Alicia Keys como presentadora por segundo año consecutivo, llega envuelta por la tristeza en Los Ángeles debido a la muerte hoy en un accidente de helicóptero de Kobe Bryant, estrella de Los Angeles Lakers y toda una leyenda del baloncesto.

EFE

